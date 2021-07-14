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Open Banking

BC altera data de início da fase 2 do Open Banking para 13 de agosto

A mudança atendeu a pedido formal feito pela estrutura de governança do sistema; o banco ainda informou que o cronograma das demais fases está mantido

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 15:05

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 jul 2021 às 15:05
Edifício - sede do Banco Central do Brasil no Setor Bancário Norte
Edifício - sede do Banco Central do Brasil no Setor Bancário Norte Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O Banco Central (BC) anunciou nesta quarta-feira (14), por meio de nota, o adiamento do início da fase 2 do Open Banking de 15 de julho para 13 de agosto deste ano. A mudança atendeu a pedido formal feito pela estrutura de governança do sistema. "Dado que as instituições participantes estão finalizando os testes para a obtenção de certificações para homologação e registro de suas APIs (Interfaces de Programação de Aplicações), o Banco Central decidiu nesta data alterar o cronograma do início do lançamento da Fase 2 do projeto, que envolve o compartilhamento de dados cadastrais e transacionais de clientes, mediante seu prévio consentimento", informou o BC.
Por meio de sua assessoria de imprensa, o BC informou ainda que o cronograma das demais fases do Open Banking está mantido. A terceira fase do Open Banking começa em 30 de agosto.
"O Open Banking é uma medida de longo prazo e prioritária na Agenda BC#, que visa definir as condições para o sistema financeiro do futuro, mediante a criação de novos canais de comunicação e de acesso a serviços financeiros, de forma a garantir uma jornada digital para o consumidor que seja segura, ágil, efetiva e conveniente", disse o BC na nota. A autarquia afirmou que permanece "vigilante no processo de implementação, não economizando esforços para isso".

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