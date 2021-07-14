BC altera data de início da fase 2 do Open Banking para 13 de agosto

Edifício - sede do Banco Central do Brasil no Setor Bancário Norte Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Banco Central (BC) anunciou nesta quarta-feira (14), por meio de nota, o adiamento do início da fase 2 do Open Banking de 15 de julho para 13 de agosto deste ano. A mudança atendeu a pedido formal feito pela estrutura de governança do sistema. "Dado que as instituições participantes estão finalizando os testes para a obtenção de certificações para homologação e registro de suas APIs (Interfaces de Programação de Aplicações), o Banco Central decidiu nesta data alterar o cronograma do início do lançamento da Fase 2 do projeto, que envolve o compartilhamento de dados cadastrais e transacionais de clientes, mediante seu prévio consentimento", informou o BC.

Por meio de sua assessoria de imprensa, o BC informou ainda que o cronograma das demais fases do Open Banking está mantido. A terceira fase do Open Banking começa em 30 de agosto.