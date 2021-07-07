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Banco Central

Posição cambial líquida atinge US$ 273,790 bilhões, anuncia Banco Central

A posição traduz o que está disponível para que o BC faça frente a alguma necessidade de moeda estrangeira - como fornecer liquidez ao mercado em momentos de crise

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 16:06

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 jul 2021 às 16:06
Edifício - sede do Banco Central do Brasil no Setor Bancário Norte
Edifício - sede do Banco Central do Brasil no Setor Bancário Norte Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A posição cambial líquida do Banco Central atingiu US$ 273,790 bilhões no dia 2 de julho, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (07), pela instituição. No fim de dezembro de 2020, essa posição estava em US$ 299,450 bilhões.
A posição traduz o que está disponível para que o BC faça frente a alguma necessidade de moeda estrangeira - como fornecer liquidez ao mercado em momentos de crise como a atual, por exemplo.
A posição leva em conta as reservas internacionais, o estoque de operações de linha do BC (venda de dólares com compromisso de recompra), a posição da instituição em swap cambial e os Direitos Especiais de Saque (DES) do Brasil no Fundo Monetário Internacional (FMI).
Base monetária
O saldo da base monetária atingiu R$ 399,748 bilhões em 2 de julho, pelo conceito de fim de período. O valor leva em conta o papel-moeda emitido e as reservas bancárias (livres e compulsórias). Em dezembro de 2020, a base monetária estava em R$ 431,537 bilhões.
Com a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, a base monetária vinha apresentado acréscimos em função das emissões de moeda para pagamentos de auxílios emergenciais a uma parcela da população.
Para fazer frente à maior demanda da população por papel moeda, o BC lançou no ano passado a cédula de R$ 200.

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