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Alteração

BC adia divulgação de dados sobre endividamento das famílias

Nas Estatísticas de Crédito publicadas nesta segunda-feira (28) pelo BC, constam os dados referentes a junho, já divulgados no mês passado

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 11:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2020 às 11:43
Banco Central em Brasília
Banco Central adia a divulgação de dados referentes ao endividamento e ao comprometimento de renda das famílias brasileiras Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Banco Central adiou a divulgação de dados referentes ao endividamento e ao comprometimento de renda das famílias brasileiras, em função de alterações de datas promovidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Nas Estatísticas de Crédito publicadas nesta segunda-feira (28) pelo BC, constam os dados referentes a junho, já divulgados no mês passado, e não os dados de julho.
Por meio de nota, o BC explicou que "as séries mensais dos indicadores de endividamento e de comprometimento de renda das famílias referentes às datas-bases de julho a dezembro de 2020, publicadas na tabela 31 da Nota para a Imprensa - Estatísticas Monetárias e de Crédito e no Sistema Gestor de Séries Temporais (SGS), passarão a ser divulgadas conforme um calendário específico".
Isso ocorre devido a novas datas de publicação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua) do IBGE.
"Essas novas datas de divulgação da PNAD Contínua tornaram necessário o adiamento da publicação dos indicadores de endividamento e de comprometimento, em função da utilização do indicador de massa salarial, divulgado por aquela pesquisa, em sua apuração", esclareceu o BC.
Na prática, os dados referentes a julho - que seriam divulgados hoje - estarão disponíveis apenas na divulgação do fim de outubro das Estatísticas de Crédito.

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