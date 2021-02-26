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Possível mudança

BB afirma que não houve renúncia do presidente André Brandão

A instituição afirma que não houve pedido de renúncia por parte do executivo, e que não tem conhecimento das fontes das notícias veiculadas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 fev 2021 às 19:08

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 19:08

André Brandão, presidente do Banco do Brasil
André Brandão, presidente do Banco do Brasil Crédito: Alan Santos/PR
O Banco do Brasil se manifestou, por meio de Fato Relevante, sobre o noticiário acerca de uma eventual saída do seu presidente, André Brandão. A instituição afirma que não houve pedido de renúncia por parte do executivo, e que não tem conhecimento das fontes das notícias veiculadas.
Segundo apurou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, Brandão avisou o presidente Jair Bolsonaro que colocou o cargo à disposição, o que deflagrou uma corrida política pela sua vaga. Brandão foi claro no recado de que pretende ficar no banco até a escolha do seu substituto, mas não há condições de permanecer já que não houve entendimento entre e Bolsonaro desde quando o presidente criticou o plano de enxugamento de agências e corte de pessoal do banco.

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