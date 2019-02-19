Banestes tem lucro líquido recorde de R$ 181 milhões em 2018

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O Banestes registrou, em 2018, o seu melhor resultado anual desde 1937, quando a instituição financeira foi criada. O banco capixaba obteve lucro líquido recorde de R$ 181 milhões no ano passado, um aumento de 3,3% em relação ao ano de 2017.

O banco teve um aumento aproximado de R$ 6 milhões no valor do seu lucro líquido em 2018, enquanto que em 2017 o lucro líquido do Banestes foi avaliado em R$ 175 milhões. Já em 2016, foram R$ 161 milhões.

Segundo diretor-presidente interino do banco, Silvio Henrique Brunoro Grillo, os resultados obtidos em 2018 foram favoráveis em diversos quesitos, como no total de depósitos (8,4%), despesa de provisão de crédito (2,1%), eficiência operacional (52,3%), eficiência operacional ajustada ao risco (58,3%) e rendas de serviços e tarifas (11,8%).

PATRIMÔNIO

Ao final de dezembro de 2018, o patrimônio líquido, que é o capital próprio, do Banestes alcançou R$ 1,49 bilhão, sendo 7,1% superior ao mesmo período de 2017 (R$ 1,39 bilhão). Já se comparado a 2016, quando estava avaliado em R$ 1,26 bi, o aumento foi de 18,2%.