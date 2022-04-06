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Energia elétrica

Bandeira verde na conta de luz volta a vigorar a partir do dia 16 de abril

Presidente Jair Bolsonaro anunciou na noite desta quarta o fim da bandeira escassez hídrica, em vigor desde setembro do ano passado

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 19:31

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 abr 2022 às 19:31
Energia elétrica
Conta de energia elétrica sobe novamente. Crédito: Carlos Alberto Silva
O presidente Jair Bolsonaro anunciou na noite desta quarta-feira (6), no Twitter fim da bandeira escassez hídrica, em vigor desde setembro do ano passado, e adoção da bandeira verde na conta de luz a partir de 16 de abril - uma antecipação, portanto, em relação ao prazo esperado para troca da bandeira, que seria o final do mês.
Segundo o presidente, a conta de luz terá redução de cerca de 20% com a medida. Bolsonaro não citou em sua postagem, contudo, se a medida foi acordada com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), órgão responsável pela decisão e que se reuniria no final do mês. Procurado, o Ministério de Minas e Energia tampouco se pronunciou sobre a postagem do presidente.
"Bandeira verde para todos os consumidores de energia a partir de 16/04. A conta de luz terá redução de cerca de 20%", publicou Bolsonaro na rede social. "Com o esforço de todos os órgãos do setor elétrico, conseguimos superar mais esse desafio e o risco de falta de energia foi totalmente afastado. Os reservatórios estão muito mais cheios do que no ano passado. Os usos múltiplos da água foram preservados".
De acordo com Bolsonaro, não será mais necessário o acionamento de geração termelétrica adicional no sistema elétrico nacional, o que aumenta o custo da energia e é repassado para o consumidor, com impactos na inflação.
"Com a redução da geração termelétrica mais cara e o aumento da produção das hidrelétricas e das demais fontes renováveis, os custos serão menores durante o próximo período seco, que vai de maio a novembro, o que se traduzirá em menores tarifas para os consumidores", acrescentou o presidente no Twitter.

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