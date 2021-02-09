Banco Central não tem recurso para pagar o salário de servidor em março

De acordo com integrantes do Ministério da Economia, se o Orçamento de 2021 não for aprovado, o Banco Central (BC) já não terá recursos para pagar o salário dos servidores em março. As informações são do jornal O Globo.
O cenário também já foi observado em outros órgãos, como é o caso das Forças Armadas, dado que os recursos para o pagamento dos soldos dos militares acabam em abril.
Além disso, o IBGE e o Ipea, que são órgãos vinculados ao Ministério da Economia, só têm dinheiro para o pagamento dos servidores até março.
Já em órgãos civis como o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, não há dinheiro a partir de maio.
Diante desse contexto, o governo busca aprovação do Orçamento o mais rápido possível. A dotação atual para o pagamento dos servidores ativos do Banco Central é de R$ 310,8 milhões e R$ 142 milhões já foram gastos para pagar os salários de janeiro. Um montante semelhante deve ser contabilizado em fevereiro.
Para os integrantes do Ministério da Economia, o valor que sobrou não é suficiente para pagar o salário dos servidores em março.
Com informações do jornal O Globo.