Banco Central não tem recurso para pagar o salário de servidor em março

Banco Central não tem recursos para pagar o salário dos servidores em março Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

O cenário também já foi observado em outros órgãos, como é o caso das Forças Armadas, dado que os recursos para o pagamento dos soldos dos militares acabam em abril.

Além disso, o IBGE e o Ipea, que são órgãos vinculados ao Ministério da Economia, só têm dinheiro para o pagamento dos servidores até março.

Já em órgãos civis como o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, não há dinheiro a partir de maio.

Diante desse contexto, o governo busca aprovação do Orçamento o mais rápido possível. A dotação atual para o pagamento dos servidores ativos do Banco Central é de R$ 310,8 milhões e R$ 142 milhões já foram gastos para pagar os salários de janeiro. Um montante semelhante deve ser contabilizado em fevereiro.

Para os integrantes do Ministério da Economia, o valor que sobrou não é suficiente para pagar o salário dos servidores em março.