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Situação

Banco Central não tem recurso para pagar o salário de servidor em março

Com a demora na aprovação do Orçamento de 2021, não é possível fazer adequações internas nos órgãos e garantir o pagamento

Publicado em 

09 fev 2021 às 10:26

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 10:26

Banco Central
Banco Central não tem recursos para pagar o salário dos servidores em março Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
De acordo com integrantes do Ministério da Economia, se o Orçamento de 2021 não for aprovado, o Banco Central (BC) já não terá recursos para pagar o salário dos servidores em março. As informações são do jornal O Globo.
O cenário também já foi observado em outros órgãos, como é o caso das Forças Armadas, dado que os recursos para o pagamento dos soldos dos militares acabam em abril.

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Além disso, o IBGE e o Ipea, que são órgãos vinculados ao Ministério da Economia, só têm dinheiro para o pagamento dos servidores até março.
Já em órgãos civis como o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, não há dinheiro a partir de maio.
Diante desse contexto, o governo busca aprovação do Orçamento o mais rápido possível. A dotação atual para o pagamento dos servidores ativos do Banco Central é de R$ 310,8 milhões e R$ 142 milhões já foram gastos para pagar os salários de janeiro. Um montante semelhante deve ser contabilizado em fevereiro.
Para os integrantes do Ministério da Economia, o valor que sobrou não é suficiente para pagar o salário dos servidores em março.

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