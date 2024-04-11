Banco Central lança moeda de R$ 5 comemorativa por 200 anos de Constituição

O lançamento, que estava previsto inicialmente para o mês de março, foi aprovado em novembro do ano passado pelo CMN (Conselho Monetário Nacional) – colegiado formado pelos ministros Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) e pelo presidente do BC, Roberto Campos Neto.

O Banco Central costuma lançar edições especiais de moedas em homenagem a eventos de relevância nacional, como as Olimpíadas de 2016, sediadas no Rio de Janeiro, a Copa do Mundo de Futebol de 2014 e centenários de grandes personalidades, como Carlos Drummond de Andrade, em 2002 e Cândido Portinari, em 2003. A última moeda comemorativa do Banco foi lançada em 2022, em homenagem ao bicentenário da independência do Brasil.