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Banco Central lança moeda de R$ 5 comemorativa por 200 anos de Constituição

Moeda comemorativa é de prata e vale R$ 5; preço de venda pode chegar a R$ 440
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 abr 2024 às 15:36

Publicado em 11 de Abril de 2024 às 15:36

Banco Central lança moeda de R$ 5 comemorativa por 200 anos de Constituição
Moeda de R$ 5 celebra a primeira Constituição do Brasil Crédito: Banco Central/Divulgação
BRASÍLIA - O Banco Central lançou nesta quinta-feira (11) uma moeda em comemoração aos 200 anos da primeira Constituição, outorgada em 25 de março de 1824 por D. Pedro I. A moeda comemorativa é de prata, com valor de face de cinco reais.
A cerimônia de lançamento aconteceu às 9h30 no Salão Nobre do Congresso Nacional. O lançamento é uma homenagem do Banco Central ao Poder Legislativo, celebrando o bicentenário da primeira Constituição, que implementou o bicameralismo – em que o Legislativo é exercido por duas Câmaras – com a criação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
O lançamento, que estava previsto inicialmente para o mês de março, foi aprovado em novembro do ano passado pelo CMN (Conselho Monetário Nacional) – colegiado formado pelos ministros Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) e pelo presidente do BC, Roberto Campos Neto.
  • CARACTERÍSTICAS
  • Tiragem inicial de 3.000 unidades
  • Valor de face: R$ 5
  • Preço de venda: R$ 440
  • Material: prata 999/1.000
  • Diâmetro: 4 centímetros
  • Peso: 28 gramas
  • Bordo: serrilhado
Banco Central lança moeda de R$ 5 comemorativa por 200 anos de Constituição
O preço de venda da moeda comemorativa é R$ 440 Crédito: Banco Central/Divulgação
O Banco Central costuma lançar edições especiais de moedas em homenagem a eventos de relevância nacional, como as Olimpíadas de 2016, sediadas no Rio de Janeiro, a Copa do Mundo de Futebol de 2014 e centenários de grandes personalidades, como Carlos Drummond de Andrade, em 2002 e Cândido Portinari, em 2003. A última moeda comemorativa do Banco foi lançada em 2022, em homenagem ao bicentenário da independência do Brasil.
As moedas comemorativas podem ser compradas no site da Casa da Moeda do Brasil.

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