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Coronavírus

Banco Central cita 'incertezas' sobre economia e põe Selic a 2%

Com juros a 2% ao ano, o Brasil possui agora o 15º juro real mais baixo do mundo, considerando as 40 economias mais relevantes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 09:14

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 09:14

Banco Central
Para os próximos meses, o Banco Central (BC) sinalizou que os juros seguirão em níveis baixos, mas que há pouco espaço para novos cortes Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
Em mais um movimento para estimular a economia durante a crise provocada pelo novo coronavírus, o Banco Central cortou a Selic (a taxa básica de juros) pela nona vez consecutiva. Em decisão unânime, os dirigentes da autarquia citaram "incertezas" sobre a atividade para reduzir a taxa em 0,25 ponto porcentual, de 2,25% para 2% ao ano. Este é o menor juro básico já registrado no Brasil.
Para os próximos meses, o BC sinalizou que os juros seguirão em níveis baixos, mas que há pouco espaço para novos cortes. A Selic no piso histórico reduz ganhos com aplicações financeiras, como a caderneta de poupança e os investimentos em renda fixa.
Com juros a 2% ao ano, o Brasil possui agora o 15º juro real mais baixo do mundo, considerando as 40 economias mais relevantes. Os cálculos são do site MoneYou e da Infinity Asset Management.
Com a atividade sob pressão e a inflação em níveis comportados, a expectativa dos analistas era de que o BC, de fato, cortasse mais uma vez a Selic ontem. De um total de 50 instituições consultadas pelo Projeções Broadcast, 43 esperavam por um corte de 0,25 ponto, para 2% ao ano. Sete casas aguardavam pela manutenção da taxa básica em 2,25% ao ano.

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No comunicado que acompanhou a decisão, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC qualificou o ambiente para as economias emergentes como "desafiador" e citou a incerteza sobre o ritmo de crescimento do Brasil - em especial a partir do fim de 2020, quando os efeitos dos auxílios emergenciais arrefecerem.
Ao mesmo tempo, o BC alertou que as políticas do governo de resposta à pandemia podem fazer com que a redução da demanda por produtos e serviços seja menor que a estimada, o que poderia dar força à inflação.
Por trás do comentário, está o receio de que programas adotados durante a pandemia - como o auxílio emergencial de R$ 600 - possam se tornar permanentes, elevando ainda mais o rombo fiscal do governo. Com isso, o BC poderia ser obrigado a subir a Selic.
Na visão do BC, enquanto a inflação projetada estiver abaixo das metas - como visto atualmente - não haveria motivos para a Selic subir.

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