Posição cambial líquida está em US$ 300,511 bilhões, diz Banco Central

A posição cambial líquida do Banco Central atingiu US$ 300,511 bilhões, conforme dados divulgados nesta quarta-feira, 10, pela instituição. O montante tem como referência o dia 5 de junho. No fim de maio, essa posição estava em US$ 299,282 bilhões.
A posição cambial líquida traduz o que está disponível para que o BC faça frente a alguma necessidade de moeda estrangeira - como fornecer liquidez ao mercado em momentos de crise, por exemplo.
A posição leva em conta as reservas internacionais, o estoque de operações de linha do BC (venda de dólares com compromisso de recompra), a posição da instituição em swap cambial e os Direitos Especiais de Saque (DES) do Brasil no Fundo Monetário Internacional (FMI).