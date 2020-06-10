Posição cambial líquida está em US$ 300,511 bilhões, diz Banco Central

Fachada do Banco Central do Brasil Crédito: Divulgação

A posição cambial líquida do Banco Central atingiu US$ 300,511 bilhões, conforme dados divulgados nesta quarta-feira, 10, pela instituição. O montante tem como referência o dia 5 de junho. No fim de maio, essa posição estava em US$ 299,282 bilhões.

A posição cambial líquida traduz o que está disponível para que o BC faça frente a alguma necessidade de moeda estrangeira - como fornecer liquidez ao mercado em momentos de crise, por exemplo.