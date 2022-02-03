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Privacidade

Banco Central anuncia vazamento de mais de 2 mil chaves PIX

Os dados são vinculados à Logbank Soluções de Pagamentos. As informações vazadas são nome do usuário, CPF, instituição de relacionamento e número da conta

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 16:16

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 fev 2022 às 16:16
Banco Central informou mais um vazamento de dados envolvendo chaves do Pix, agora vinculadas à Logbank Soluções de Pagamentos. Foram 2.112 chaves afetadas com a divulgação de nome do usuário, CPF, instituição de relacionamento e número da conta.
Esse é o terceiro incidente de segurança com participantes do sistema de pagamentos instantâneos desenvolvido pelo Banco Central e o segundo informado em menos de duas semanas.
Desta vez, o BC não divulgou quais foram as causas do incidente. Nos episódios anteriores, envolvendo o Banco do Estado de Sergipe (Banese), com 414.526 chaves afetadas, e a Acesso Soluções de Pagamento (160.147 chaves), a autarquia havia dito que os vazamentos foram provocados por falhas pontuais nos sistemas das instituições.
Pix: o novo sistema do Banco Central começará a funcionar no dia 16
Pix: o novo sistema do Banco Central começará a funcionar no dia 16 Crédito: Adriano Ishibashi/FramePhoto/Folhapress
O órgão tampouco divulgou como as pessoas que foram afetadas serão notificadas. O BC se limitou a dizer novamente que os dados expostos não eram sensíveis e informou que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) foi avisada e que as pessoas afetadas serão notificadas. "Apesar da baixa quantidade de dados envolvidos, o BC sempre adota o princípio da transparência nesse tipo de ocorrência", disse, em nota.
Mas a autarquia afirmou que não irá informar novos incidentes por Nota à Imprensa ou por comunicações diretas aos jornalistas.
Segundo o BC, a página criada com incidentes será "mantida permanentemente atualizada".

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