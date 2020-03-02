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Défict de janeiro revertido

Balança comercial tem superávit de US$ 3,096 bilhões em fevereiro

O montante de fevereiro foi suficiente para reverter o déficit registrado em janeiro e o primeiro bimestre acumula saldo positivo em US$ 1,361 bilhão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 18:05

Publicado em 02 de Março de 2020 às 18:05

A balança comercial brasileira voltou ao azul em fevereiro, quando registrou superávit de US$ 3,096 bilhões. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 2, pela Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério da Economia.
O saldo de fevereiro é pouco menor do que o registrado no mesmo mês do ano passado, quando o resultado foi positivo em US$ 3,116 bilhões.
O montante de fevereiro foi suficiente para reverter o déficit registrado em janeiro e o primeiro bimestre acumula saldo positivo em US$ 1,361 bilhão.

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No mês passado, as exportações somaram US$ 16,355 bilhões, uma alta de 15,5% ante fevereiro de 2019. Já as importações chegaram a US$ 13,259 bilhões, uma alta de 16,7% na mesma comparação.
Na quarta semana de fevereiro (24 a 29), o saldo comercial foi de superávit de US$ 2,032 bilhões.
No mês, houve uma alta nas vendas de produtos básicos (26,2%), semimanufaturados (6,2%) e básicos (4%). Pelo lado das importações, aumentaram as compras de bens de capital (+102,2%), combustíveis e lubrificantes (32,2%), bens intermediários (3,2%) e bens de consumo (2,2%).

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