A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário

Uma palavra que não significava nada tornou-se uma cujo significado não exige explicação. Crédito: Getty Images

Quando Shakira quis expressar em uma canção sua dor por uma traição amorosa, recorreu a uma comparação que não precisava de explicação: "Você trocou um Rolex por um Casio".

A segunda marca talvez pudesse ter sido outra, mas a primeira só poderia ser essa: bastava invocá‑la para que sua audiência global a entendesse imediatamente como sinônimo da coisa mais valiosa que alguém pode possuir… E perder.

Poucas marcas na história alcançaram esse nível de penetração cultural.

Seja um relógio de pulso Rolex grande, robusto, de ouro polido e cravejado de diamantes — que proclama sucesso aos quatro ventos — ou um modelo mais discreto, que sussurra refinamento, todos falam o mesmo idioma.

E, embora existam outras peças de relojoaria no mercado de luxo que marcam o tempo com uma precisão respaldada por uma engenharia altamente sofisticada, a Rolex tem sido líder incontestável há mais de meio século.

O mais recente relatório Swiss Watcher 2025 da Morgan Stanley e da LuxeConsult, que examinou as 50 principais marcas, confirma isso.

A Rolex aparece no topo, com uma participação implícita no mercado varejista de 33%; a segunda colocada na lista — a Richemont, com seus relógios Cartier — tem 9%.

O relatório estima que cerca de 1,15 milhão de relógios Rolex foram vendidos no ano passado, o que se traduz em receitas estimadas de cerca de US$ 14,8 bilhões (R$ 74 bi) — um valor difícil de imaginar e, neste caso, difícil de confirmar, já que a centenária relojoaria é singular.

A Rolex não pertence a nenhum bilionário, não é negociada em bolsa nem responde a acionistas.

Ela é propriedade de uma fundação.

Essa estrutura incomum, que seus admiradores — de entusiastas e colecionadores a vendedores especializados — apresentam como um modelo quase virtuoso de capitalismo com consciência, é complexa e intrigante.

Por trás dela, há um homem chamado Hans Wilsdorf.

Como ele conduziu o sucesso da marca e garantiu que ela perdurasse?

O órfão bávaro com visão de marketing

Wilsdorf nasceu em 1881 na Baviera, na Alemanha, e, após perder a mãe ainda criança e o pai quando tinha 12 anos, seus tios venderam o negócio da família e o enviaram para um internato.

Com uma educação sólida e a capacidade de falar três idiomas — alemão, francês e inglês —, Wilsdorf chegou à Suíça aos 19 anos para trabalhar em uma empresa exportadora de relógios de bolso.

Wilsdorf não criou uma relojoaria a sua imagem, mas também garantiu que sua visão continuaria intacta após sua morte Crédito: Dominio Público

Em 1905, aos 24 anos, fundou com o cunhado, Alfred Davis, a empresa Wilsdorf & Davis, em Londres, importando mecanismos de relógios suíços. Três anos depois, registrou a marca Rolex, uma palavra inventada, fácil de pronunciar em qualquer idioma e suficientemente curta para caber em um mostrador.

Ela surgiu no momento em que a indústria apostava no relógio de pulso, e Wilsdorf se uniu a essa tendência com uma obsessão particular: demonstrar que esses pequenos objetos presos ao pulso podiam alcançar a precisão dos grandes cronômetros marítimos, o mais alto padrão de exatidão da época.

Assim como Omega, Longines e Zenith, a Rolex participou de competições de cronometria, pois a precisão não era apenas um atributo técnico: era o principal argumento de venda.

Mas era preciso mais para se destacar.

Na sucessão de inovações que transformaram a relojoaria, a Rolex nem sempre foi a primeira a conceber uma ideia, mas frequentemente foi a primeira a levá‑la à sua forma definitiva e a gravá‑la na memória coletiva.

Em 1926, lançou o Oyster, o primeiro relógio de pulso hermeticamente selado e resistente à água.

Para comprová‑lo, Wilsdorf não se limitou a afirmar: convenceu a nadadora britânica Mercedes Gleitze a usar um Oyster preso ao pescoço durante sua "natação de reivindicação" do Canal da Mancha, entre França e Reino Unido.

Gleitze havia sido a primeira pessoa a atravessar o Canal, mas outra mulher alegou tê‑lo feito em menos tempo — uma afirmação que acabou sendo uma farsa, mas que obrigou Gleitze a repetir a travessia para reivindicar seu feito.

A controvérsia garantia cobertura gratuita da mídia.

Embora Gleitze tenha sido forçada a abandonar a natação devido ao frio extremo, o relógio funcionava perfeitamente, como noticiou o jornal britânico The Times.

Um mês depois, a Rolex compraria a capa inteira do jornal Daily Mail com a manchete: "O relógio que desafiou o Canal".

A lendária casa de leilões Sotheby's descreveria essa colaboração, quase um século depois, como "o nascimento do patrocínio esportivo moderno": a primeira vez que a resistência física de um atleta foi usada para validar a engenharia de um produto.

A travessia de Gleitze demonstrou que a Rolex havia inventado o primeiro relógio de pulso prático, impermeável e à prova de poeira do mundo. Em novembro de 2025, ele foi vendido em leilão na Sotheby's por US$ 1,7 milhão (R$ 8,95 milhões) Crédito: Getty Images

Nos anos 1950, a Rolex e sua agência de publicidade, J. Walter Thompson, protagonizaram um ousado golpe de marketing em um evento que mantinha o mundo em suspense: a conquista do monte Everest

A relojoaria britânica Smiths, fornecedora histórica da Marinha Real e da família real, era a patrocinadora oficial da expedição que alcançou o feito em 1953, e, quando Edmund Hillary chegou ao cume, usava um Smiths De Luxe no pulso.

Mas isso não impediu a Rolex de se apropriar da história: ela também havia fornecido relógios aos integrantes da expedição e, no retorno, em Calcutá, na Índia, o distribuidor local presenteou Edmund Hillary com um protótipo do Explorer gravado, além de distribuir relógios à equipe.

Quando os alpinistas chegaram a Londres, já eram embaixadores oficiais da Rolex, e pouco se falou dos relógios Smiths.

Em 1960, em vez de disputar as alturas, a empresa se testou nas profundezas: um relógio experimental da Rolex foi fixado do lado externo do batiscafo Trieste durante sua descida ao fundo da Fossa das Marianas

Jacques Piccard, o oceanógrafo que comandou a descida, enviou um telegrama a Genebra, na Suíça, sede da empresa: "Feliz em anunciar que seu relógio funciona tão bem a 11 mil metros quanto na superfície".

Cada feito resultava em um anúncio, reforçando o slogan associado à marca: "Uma coroa para cada sucesso".

A linha entre publicidade e demonstrações reais de desempenho era tênue, e a estratégia deu frutos: desde 1953, a Rolex cresceu a um ritmo médio de 8% ao ano por quase quatro décadas.

O marketing era apenas metade da equação. A outra foi resumida por Wilsdorf em uma carta sobre seus primeiros anos: "Não é com preços baixos, mas, ao contrário, com maior qualidade que podemos não apenas sustentar o mercado, mas ampliá‑lo".

Um símbolo à prova do tempo

Wilsdorf morreu em 1960, mas ainda estava por vir a transformação mais radical da Rolex: de relógio de precisão a símbolo global de status.

Com o apoio da mesma agência de publicidade que havia ajudado a consolidar o vínculo entre a Rolex e a conquista humana do impossível no Everest, a J. Walter Thompson, a estratégia evoluiu com precisão cirúrgica ao longo das décadas.

A coroa entrou para a marca em 1931. Crédito: Getty Images

Os anúncios já vinham se concentrando não nos relógios em si, mas nos homens poderosos que os usavam: a Rolex era um símbolo de sucesso pessoal.

"Os homens que guiam o destino do mundo usam relógios Rolex", dizia um anúncio de 1959.

Quando a sociedade deixou de admirar líderes mundiais ou militares, e atletas, aventureiros e empreendedores passaram a ser os novos heróis, a Rolex se associou a profissionais de elite.

A "crise do quartzo" nos anos 1970 — quando os relógios japoneses a bateria ameaçaram tornar obsoletos os mecanismos mecânicos suíços —, que para muitas marcas foi um golpe letal, para a Rolex representou uma oportunidade.

Enquanto concorrentes como a Omega fabricavam relógios de quartzo baratos, a Rolex ressignificou seu mecanismo mecânico como uma virtude: não era tecnologia antiga, mas artesanato atemporal.

A decisão consolidou sua posição como o relógio de luxo por excelência, que vem mantendo há mais de meio século.

Nos anos 1980, quando os símbolos de status se tornaram culturalmente dominantes, a Rolex voltou‑se para a opulência: o modelo Day‑Date tornou‑se "o relógio presidencial", usado por líderes mundiais.

O resultado foi o que especialistas em marcas chamam de uma armadilha aspiracional perfeita: um objeto que aqueles que não podem tê‑lo desejam, e que aqueles que podem tê‑lo precisam para sinalizar que chegaram lá.

A mensagem constante, como observa o historiador Pierre‑Yves Donzé no livro La fabrique de l'excellence: histoire de Rolex (A fábrica da excelência: história da Rolex), era destilada, simples e poderosa: a Rolex é um produto excepcional, desenvolvido por um empresário excepcional (Hans Wilsdorf) para pessoas excepcionais.

Esse rigor e clareza de visão devem‑se em grande parte à Fundação Hans Wilsdorf — o que nos leva de volta ao seu criador.

A coroa e suas sombras

Após a morte de sua esposa, em 1945, Wilsdorf criou a fundação que leva seu nome e, ao morrer, legou a ela todas as suas ações. O casal não teve filhos.

Seu objetivo principal — segundo seus estatutos — é "garantir a salvaguarda, a manutenção e a rentabilidade dos bens que lhe são confiados".

"Se possível", acrescentam, apoiar iniciativas sociais, educacionais, culturais e humanitárias, principalmente em Genebra, bem como contribuir para a proteção dos animais e do meio ambiente em nível global.

Tudo isso, sem dúvida, foi cumprido — embora não haja registros precisos a respeito.

A ponte Hans Wilsdorf, premiada com vários reconhecimentos de arquitetura, é a obra mais evidente da fundação em Genebra, Suíça Crédito: Getty Images

Embora seus fins filantrópicos estejam subordinados à disponibilidade de recursos excedentes, esses recursos permitiram beneficiar tantas pessoas e projetos que é impossível enumerá‑los.

Na cidade suíça, a presença da fundação é onipresente: da preservação e reinvenção do histórico cinema Le Plaza ao apoio à modernização da Escola Profissional de Genebra, da renovação do asilo de idosos de Champel à restauração da biblioteca da cidade e à conservação do Jardim Botânico, são muitos os projetos que talvez não tivessem visto a luz do dia sem o apoio da Rolex.

Além do que é visível, a fundação concentra‑se em apoiar indivíduos, perdoando dívidas, ajudando a pagar aluguéis ou concedendo bolsas de estudo.

E há relatos de que as milhares de solicitações que recebem são analisadas rapidamente e sem excessiva burocracia.

Tudo isso lhe confere um poder tão vasto que, em Genebra, alguns a descrevem como um "Estado dentro do Estado", como observa o escritor Dan Crivello no blog Coronet, especializado em Rolex.

O modelo que torna isso possível, no entanto, não é exclusivo da Rolex.

A Rolex não é a única empresa com essa estrutura.

A cervejaria dinamarquesa Carlsberg, a multinacional alemã de engenharia Bosch, o conglemerado alemão de mídia Bertelsmann, a farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk e a empresa sueca de mobiliário IKEA, entre outras, também pertencem a fundações.

Mas a Rolex tem duas particularidades: sua fundação detém 100% das ações, em uma estrutura que a legislação suíça torna permanente — ou seja, ninguém pode vendê‑la, abri‑la em bolsa ou transferi‑la para mãos privadas.

E ela opera na indústria do luxo, onde a maioria de seus concorrentes pertence a conglomerados listados em bolsa ou a famílias acionistas. Nesse universo, a Rolex é uma anomalia.

Isso faz com que a Rolex não seja apenas incomum, mas o exemplo mais visível e rentável desse modelo — e o mais debatido.

Suas vantagens são reais: sem a pressão de acionistas, as decisões podem ser mais voltadas ao longo prazo; sem cotação em bolsa, a empresa é imune a oscilações especulativas; com uma fundação como proprietária, parte dos lucros vai para causas sociais.

O historiador Donzé argumenta que essa estrutura foi fundamental para que a Rolex mantivesse sua independência e a coerência de sua marca por mais de um século.

Mas as sombras também são reais.

A Rolex não publica resultados detalhados, não presta contas a investidores e oferece pouca visibilidade sobre o alcance real de sua atividade filantrópica.

Analistas e historiadores do setor apontam que essa opacidade não é um traço acessório, mas estrutural: ela permite acumular capital, tomar decisões de muito longo prazo e exercer influência significativa sem os mecanismos habituais de supervisão.

O resultado não é tanto uma anomalia ética quanto institucional: uma organização que, sem infringir as regras, opera em grande medida à margem delas.

Ainda assim, nada disso obscureceu o que a Rolex representa para o mundo: essas sombras raramente chegam à vitrine.

Shakira não cantou sobre uma fundação. Cantou sobre um relógio. Mas esse relógio é há décadas muito mais do que um objeto: é o resultado de uma construção deliberada, inteligente, por vezes opaca, do que significa o sucesso.