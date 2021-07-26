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Comércio exterior

Balança comercial tem superávit de US$ 1,869 bilhão na 4ª semana de julho

De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), o valor foi alcançado com exportações de US$ 5,913 bilhões e importações de US$ 4,044 bilhões

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 16:59

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 jul 2021 às 16:59
Exportações do ES cresceram 15% na comparação de janeiro a setembro de 2019 com igual período de 2018
No acumulado do ano, o saldo comercial é superavitário em US$ 43,670 bilhões. Crédito: Pixabay
A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,869 bilhão na quarta semana de julho (dias 19 a 25). De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (26), pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 5,913 bilhões e importações de US$ 4,044 bilhões.
Em julho, até o dia 25, a balança comercial acumula saldo superavitário em US$ 6,939 bilhões, com exportações em US$ 20,473 bilhões e importações de US$ 13,534 bilhões. No acumulado do ano, o saldo comercial é superavitário em US$ 43,670 bilhões.
As exportações registraram aumento de 42,7% na média diária de julho ante o mesmo período do ano passado, com crescimento de 13,5% na Agropecuária, avanço de 68,9% na Indústria Extrativa e alta de 43,9% nas vendas de produtos da Indústria de Transformação.
Já as importações subiram 55,0% no período, com crescimento 50,3% na Agropecuária, alta de 75,8% na Indústria Extrativa e avanço de 54,7% em produtos da Indústria de Transformação.

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