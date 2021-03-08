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Comércio exterior

Balança comercial tem déficit de US$ 427,6 milhões na 1ª semana de março

De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior, o valor foi alcançado com exportações de US$ 5,598 bilhões e importações de US$ 6,026 bilhões

Publicado em 08 de Março de 2021 às 15:46

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 mar 2021 às 15:46
Porto de Ubu, da Samarco: área onde minério é escoado até navio para exportação
Porto de Ubu, da Samarco: área onde minério é escoado até navio para exportação Crédito: Jefferson Rocio
A balança comercial brasileira registrou déficit comercial de US$ 427,6 milhões na primeira semana de março. De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (8), pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 5,598 bilhões e importações de US$ 6,026 bilhões.
No acumulado do ano, o saldo comercial é deficitário em US$ 261,4 milhões.
As importações registraram aumento de 82,7% em março, frente a média diária de março de 2020. Houve crescimento de US$ 8,21 milhões (47,0%) em Agropecuária, com aumento de cacau, trigo e cevada; queda de US$ -19,07 milhões (-58,5%) em Indústria Extrativa e crescimento de US$ 555,24 milhões 91,4%) em produtos da Indústria de Transformação, devido à nacionalização de plataformas de petróleo por questões tributárias.
Já as exportações subiram 34,3% no período. Houve crescimento de US$ 202,88 milhões (123,8%) em Indústria Extrativa, com forte aumento nas vendas de minério de ferro e concentrados (162,7%).
Também aumentaram em US$ 40,36 milhões (19,0%) as vendas em Agropecuária, puxada pela alta de 11,8% nos embarques de soja e em US$ 40,86 milhões (9,0%) em produtos da Indústria de Transformação.

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