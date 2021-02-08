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Negócios

Balança comercial tem déficit de US$ 1,152 bilhão na 1ª semana de fevereiro

Segundo a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 3,667 bilhões e importações de US$ 4,820 bilhões

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 16:18

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 fev 2021 às 16:18
Exportações do ES cresceram 15% na comparação de janeiro a setembro de 2019 com igual período de 2018
As importações registraram aumento de 30,9%, com queda de 1,9% em agropecuária e de 17,6% em indústria extrativa Crédito: Pixabay
A balança comercial brasileira registrou déficit comercial de US$ 1,152 bilhão na primeira semana de fevereiro. De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (8), pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 3,667 bilhões e importações de US$ 4,820 bilhões.
As importações registraram aumento de 30,9%, com queda de 1,9% em agropecuária e de 17,6% em indústria extrativa e crescimento de 34,9% em produtos da indústria de transformação.
Já as exportações recuaram 15,3%, com recuo de 59,7% em agropecuária, crescimento de 5,2% em indústria extrativa e queda de 11,9% em produtos da indústria de transformação.
No acumulado do ano, o saldo comercial é deficitário em US$ 2,278 bilhões, resultado e exportações de US$ 18,48 bilhões e importações de US$ 20,75 bilhões no período.

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