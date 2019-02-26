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Nova aposentadoria

Aviso-prévio e vale-alimentação podem ser tributados

Reforma da Previdência prevê taxação de benefícios indenizatórios
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

26 fev 2019 às 16:49

Publicado em 26 de Fevereiro de 2019 às 16:49

Vale alimentação pode ser tributado Crédito: Reprodução
Além do salário-base do trabalhador, outros benefícios podem entrar na mira dos descontos tributários. O texto da reforma da Previdência, enviado pelo governo ao Congresso, permite a cobrança de contribuições previdenciárias e de Imposto de Renda de rubricas, como vale-refeição, aviso-prévio, primeiros 15 dias de auxílio-doença e acidente, participação nos lucros e um terço de férias. As informações são do jornal Valor Econômico.
Apesar da previsão desse tipo de tributação, ainda seria necessária a aprovação de uma regulamentação. A ideia seria ampliar a arrecadação do governo em tempos difíceis.
Geralmente, recursos de natureza indenizatória não são tributados. Hoje, há recolhimento tributário apenas dos rendimentos provenientes do trabalho, como o salário e o 13º. 
Procurada, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho disse em nota que o objetivo é dar mais transparência à regra. “Hoje há um intenso debate jurisprudencial para definir se determinada verba, por sua natureza, é base de cálculo de contribuição ou não. Aprovada a PEC, é a lei que indicará, de forma clara, quais verbas são base e quais não”, informou a secretaria.
Em janeiro, a Receita Federal chegou a divulgar uma portaria avisando que haveria tributação desses benefícios. No entanto, o órgão revogou a cobrança.
 

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