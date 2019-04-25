Avianca vai operar só em 4 aeroportos a partir de 29 de abril

Em recuperação judicial, a Avianca devolverá 18 dos 25 aviões Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A Avianca Brasil vai passar a operar apenas em quatro aeroportos a partir da próxima segunda-feira (29), segundo anúncio da companhia, que está em recuperação judicial desde dezembro do ano passado.

A empresa passará a ter voos apenas em Santos Dumont (Rio de Janeiro), Congonhas (São Paulo), Brasília e Salvador.

Na última segunda-feira (22), a aérea iniciou o processo de devolução de 18 aeronaves quatro empresas de leasing que venceram ações judiciais para a retomada dos equipamentos por inadimplência da Avianca. Os atrasos dos pagamentos se arrastam ao menos desde o segundo semestre do ano passado e somam cerca de R$ 1 bilhão.

Os veículos serão gradualmente retirados de operação até julho. Sem eles, a frota da marca ficará reduzida a cinco aeronaves.

Serão entregues sete aviões à GE Capital Aviation Services, um à PK, quatro à Vermillion e seis à Aviation Capital Group. A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) vai supervisionar a devolução.

A agência determinou que a empresa adeque sua malha aérea e seu sistema de venda à frota reduzida e que divulgue a lista dos voos cancelados em seu site. Do dia 22 ao dia 28 de abril, serão 1.045 voos cancelados.

O jornal Folha de S.Paulo revelou que a Avianca não tem cumprido regras da Anac quanto ao oferecimento de hospedagem em caso de atrasos de voo que durem mais de quatro horas.