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Recuperação judicial

Avianca demite mais 20 funcionários em São Paulo

Na quinta-feira (02), já haviam sido dispensados pelo menos 47 trabalhadores

Publicado em 

03 mai 2019 às 18:40

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 18:40

Os funcionários demitidos estão sem previsão para receber as verbas rescisórias e aqueles que ainda permanecem notam irregularidades no pagamento de benefícios Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
A Avianca Brasil, em processo de recuperação judicial, demitiu nesta sexta-feira (03), 20 funcionários que trabalhavam no Aeroporto Internacional de Guarulhos, nos setores de check-in, despacho de voos e terminal de cargas, informou o Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos. Na quinta-feira (02), já haviam sido dispensados pelo menos 47 trabalhadores.
Segundo o presidente do sindicato, Rodrigo Maciel, até dezembro a empresa empregava 304 funcionários no terminal de Guarulhos, número que passou para 234 em 29 de abril, quando a Avianca parou de operar. “Ontem começaram as demissões entre esses 234 que haviam sobrado. O que sabemos é que 154 permaneceriam para atender passageiros com voos comprados”.
Maciel disse que os funcionários demitidos estão sem previsão para receber as verbas rescisórias, e aqueles que ainda permanecem notam irregularidades no pagamento de benefícios, como vale alimentação e vale transporte. “Está um caos. Os funcionários estão dizendo que não trabalharão, caso não recebam”.
AVIANCA
Por meio de nota, sem confirmar ou citar números, a Avianca informou que, cumprindo as etapas do plano de recuperação judicial, e devido à diminuição de sua frota e operação, está em processo de redução do número de funcionários em todo o país.
A Avianca disse ainda que continua trabalhando para minimizar o impacto causado pelos cancelamentos dos voos e para garantir o melhor atendimento aos seus clientes. “A empresa agradece a contribuição, dedicação e profissionalismo de todos os colaboradores que estão deixando a companhia, fundamentais no suporte aos passageiros nos últimos meses”.

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