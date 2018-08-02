Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Apple é primeira empresa a atingir US$ 1 trilhão em valor de mercado
História

Apple é primeira empresa a atingir US$ 1 trilhão em valor de mercado

As ações da empresa fundada por Steve Jobs sobem quase 10% desde terça-feira após resultados acima das expectativas. A apple é a primeira empresa da História a atingir o valor

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 19:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 19:08
Apple é a primeira empresa dos EUA a atingir US$ 1 trilhão de valor de mercado Crédito: Reprodução/Web
A Apple se tornou a primeira empresa na História a atingir US$ 1 trilhão de valor de mercado, nesta quinta-feira (2). As ações da empresa do Vale do Silício subiram 2,8%, para US$ 207,05, elevando seu ganho para cerca de 9% desde terça-feira, quando a companhia divulgou resultados de junho acima das expectativas e disse que comprou US$ 20 bilhões de suas próprias ações.
Este dado coroa a ascensão de uma década alimentada pelo onipresente iPhone, produto que a transformou de um nicho em computadores pessoais em uma potência global que abrange entretenimento e comunicações.
Iniciado na garagem do co-fundador Steve Jobs em 1976, a Apple elevou sua receita além das saídas econômicas de Portugal, Nova Zelândia e outros países. Ao longo do caminho, mudou a forma como os consumidores se conectam uns com os outros e como as empresas conduzem o comércio diário.
As ações do Vale do Silício aumentaram mais de 50.000% desde sua oferta pública inicial em 1980, diminuindo o aumento de aproximadamente 2.000% do S&P 500 (índice da Bolsa dos EUA) durante as mesmas quase quatro décadas.
"A marca de 1 trilhão de dólares é acima de tudo psicológica e envia ao mercado uma mensagem de magnitude e crescimento", disse Howard Silverblatt, analista da S&P Dow Jones Indices.
Mas outros atores do mercados relativizam a importância do feito. "É uma dessas coisas que não significa muito em si mesma... Mais que qualquer coisa, é uma prova da importância da Apple no mercado" disse Karl Haeling, da LBBW.
Uma das cinco empresas americanas desde a década de 1980 a assumir a posição de maior empresa de Wall Street por capitalização de mercado, a Apple pode perder sua liderança para empresas como Alphabet ou Amazon.com se não encontrar um grande produto ou serviço como demanda para smartphones perde vapor.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade
Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados