Apple é primeira empresa a atingir US$ 1 trilhão em valor de mercado

Apple é a primeira empresa dos EUA a atingir US$ 1 trilhão de valor de mercado Crédito: Reprodução/Web

A Apple se tornou a primeira empresa na História a atingir US$ 1 trilhão de valor de mercado, nesta quinta-feira (2). As ações da empresa do Vale do Silício subiram 2,8%, para US$ 207,05, elevando seu ganho para cerca de 9% desde terça-feira, quando a companhia divulgou resultados de junho acima das expectativas e disse que comprou US$ 20 bilhões de suas próprias ações.

Este dado coroa a ascensão de uma década alimentada pelo onipresente iPhone, produto que a transformou de um nicho em computadores pessoais em uma potência global que abrange entretenimento e comunicações.

Iniciado na garagem do co-fundador Steve Jobs em 1976, a Apple elevou sua receita além das saídas econômicas de Portugal, Nova Zelândia e outros países. Ao longo do caminho, mudou a forma como os consumidores se conectam uns com os outros e como as empresas conduzem o comércio diário.

As ações do Vale do Silício aumentaram mais de 50.000% desde sua oferta pública inicial em 1980, diminuindo o aumento de aproximadamente 2.000% do S&P 500 (índice da Bolsa dos EUA) durante as mesmas quase quatro décadas.

"A marca de 1 trilhão de dólares é acima de tudo psicológica e envia ao mercado uma mensagem de magnitude e crescimento", disse Howard Silverblatt, analista da S&P Dow Jones Indices.

Mas outros atores do mercados relativizam a importância do feito. "É uma dessas coisas que não significa muito em si mesma... Mais que qualquer coisa, é uma prova da importância da Apple no mercado" disse Karl Haeling, da LBBW.