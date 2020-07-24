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Curva

Aposta em corte da Selic sobe a 55% após IPCA-15 abaixo do piso das previsões

O aumento da difusão, a 52,0%, ante 47,4% em junho nos cálculos do economista-chefe do Haitong Banco de Investimentos, Flávio Serrano, é considerado natural
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2020 às 11:25

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 11:25

Taxa Selic está no menor patamar da história
Curva mostra aumento das apostas para corte da Selic no próximo Copom, de agosto Crédito: Reprodução/Web
A curva a termo de juros já mostra aumento das apostas para corte da Selic no próximo Copom, de agosto. As chances de redução "residual", de 0,25 ponto porcentual, aumentaram de 45% ontem para 55% nesta manhã, nos cálculos do economista-chefe do Haitong Banco de Investimentos, Flávio Serrano, em detrimento das de manutenção da taxa básica da economia. Há ainda, nos cálculos do economista, mais 10% de chance de outro corte, em setembro.
"A leitura de hoje mostra um índice ainda baixo, Alimentação surpreendeu pra baixo, mas há diversos outros fatores", afirma o economista, citando, por exemplo, serviços, principalmente passagem aérea e despesas pessoais. "Esses segmentos ainda estão sofrendo com o distanciamento social", completa.
O aumento da difusão, a 52,0%, ante 47,4% em junho nos cálculos dele, é considerado natural. "Com taxas positivas, é natural que a difusão fique entre 50 e 60%", diz.

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