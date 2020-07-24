Aposta em corte da Selic sobe a 55% após IPCA-15 abaixo do piso das previsões

A curva a termo de juros já mostra aumento das apostas para corte da Selic no próximo Copom, de agosto. As chances de redução "residual", de 0,25 ponto porcentual, aumentaram de 45% ontem para 55% nesta manhã, nos cálculos do economista-chefe do Haitong Banco de Investimentos, Flávio Serrano, em detrimento das de manutenção da taxa básica da economia. Há ainda, nos cálculos do economista, mais 10% de chance de outro corte, em setembro.