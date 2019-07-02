Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Após três cortes, Petrobras aumenta preço do diesel em 3,9%
Aumento

Após três cortes, Petrobras aumenta preço do diesel em 3,9%

Segundo a estatal, o aumento é de R$ 0,81 por litro

Publicado em 

01 jul 2019 às 23:05

Publicado em 01 de Julho de 2019 às 23:05

Petrobras confirma aumento do óleo diesel Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (1º) aumento de 3,9%, em média, no preço do óleo diesel vendido por suas refinarias. Foi o primeiro reajuste desde 12 de junho, quando a companhia pôs fim ao prazo mínimo para mudanças no preço do combustível.
Segundo a estatal, o aumento é de R$ 0,81 por litro. A partir desta terça-feira (2), portanto, o diesel será vendido, em média, a R$ 1,9854 por litro. O repasse ao consumidor, porém, dependerá de políticas comerciais de distribuidoras e postos.
Segundo a
ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis)
, o preço do diesel nas bombas vem caindo a cinco semanas consecutivas, como reflexo de três cortes promovidos pela Petrobras nas refinarias -o último, em junho, foi de 4,6%.
Na média nacional, de acordo com os dados da agência, o litro do óleo diesel foi vendido pelos postos a R$ 3,570 por litro na semana passada, baixa de 4,4% com relação ao verificado um mês antes. O movimento de queda respondeu a redução nas cotações internacionais do petróleo.
No dia 12 de junho, a Petrobras anunciou nova alteração em sua política de preços, eliminando o prazo mínimo de 15 dias para reajustes estabelecido em março, como resposta a crescentes pressões dos caminhoneiros contra aumentos no início do ano.
A empresa avaliou que os prazos mínimos prejudicavam sua capacidade de competição em um momento de queda nas cotações internacionais, abrindo janelas de oportunidade para importações por companhias privadas. 
O preço da gasolina vendida pela Petrobras permanece inalterado nesta terça -o último reajuste ocorreu no dia 10 de junho, com corte de 3%. 
Segundo a ANP, também neste caso, o valor de bomba vem registrando constante queda: já são sete semanas de redução. Na semana passada, o preço médio do combustível nos postos brasileiros foi R$ 4,425 por litro, 2,73% a menos do que um mês antes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

gasolina Petrobras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 chás que ajudam a aliviar cólicas e desconfortos menstruais
Imagem de destaque
Maxiane e Jonas chamam atenção em comercial com apelidos dados no BBB 26
CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados