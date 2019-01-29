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Diagnóstico prematuro

Após tombo de 24,5%, ação da Vale abre pregão em alta

Ontem, no primeiro pregão após tragédia em Brumadinho (MG), papel da mineradora recuou mais de 24%

Publicado em 29 de Janeiro de 2019 às 13:23

Publicado em 

29 jan 2019 às 13:23
Vale Crédito: Divulgação
Após fechar o dia de ontem no vermelho, a Bolsa abriu em alta na manhã desta terça-feira (29). Os papéis da Vale e Bradespar recuperam-se das perdas de mais de 24% ontem, quando o investidor reagiu à tragédia humana e ambiental em Brumadinho (MG). Como a perda em valor de mercado foi muito grande (mais de R$ 71 bilhões), analistas entendem que houve exagero e, assim, o pregão permite que o papel recupere valor.
> Engenheiros que atestaram segurança de barragem da Vale são presos
Muitos ponderam que ainda é prematuro um diagnóstico mais preciso e duradouro sobre o impacto no valor da companhia, visto que novas medidas punitivas e preventivas podem ser tomadas por conta do rompimento da barragem na cidade mineira. Nesse início de pregão, Vale ON é o papel mais negociado, com três vezes o volume financeiro negociado da ação em segundo lugar no ranking das ações mais negociadas da carteira Ibovespa.
No câmbio, o dólar à vista renovou mínima e chegou aos R$ 3,7332 (-0,92%). O movimento está atrelado à depreciação da divisa americana ante emergentes, que ficou mais pulverizada e forte ante algumas pares do real na última meia hora. Ao desempenho tem entre as justificativas a alta do petróleo e do minério de ferro. Especialistas em moedas afirmam que a proximidade do fim do mês e da formação de Ptax já pode estar influenciando os preços, além de algum fluxo positivo em busca das ações da Vale que voltaram a preços de abril de 2018.
> Brumadinho: bombeiros acreditam ter alcançado o refeitório da Vale
No mercado de juros futuros, as taxas renovaram mínimas diante do enfraquecimento do dólar ante o real. O volume negociado é baixo para o horário o que, naturalmente, exarceba o movimento. No exterior, a cautela ainda persiste diante do início da votação prevista para as 17h de hoje no Parlamento britânico.
Às 10h35, o Ibovespa subia 0,90% aos 96.301,98 pontos. A Vale ON subia 2,29%. A Bradespar ON tinha alta de 2,37%. O dólar à vista caía 0,69% aos R$ 3,7417. O DI para janeiro de 2021 exibia 7,17%, de 7,20% no ajuste de ontem. O petróleo tinha alta de 1,03% em Londres e 0,92% em Nova York. O futuro de Dow Jones sobe 0,11%. O futuro do S&P500 caía 0,04%.

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