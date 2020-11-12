Após polêmica com fundadora, Nubank investe R$ 20 milhões em inclusão racial

Nubank lança nesta quinta (12) um grande programa de inclusão racial Crédito: Divulgação/Nubank

Depois da declaração polêmica de sua fundadora, Cristina Junqueira, sobre diversidade na equipe, o Nubank lança nesta quinta (12) um grande programa de inclusão racial.

Em uma carta assinada pelos fundadores David Vélez, Edward Wibl, além de Junqueira, o banco diz que avançou muito pouco na pauta racial e não se moveu na velocidade exigida pela sociedade.

"Nas últimas semanas, tivemos a oportunidade de refletir sobre o quanto precisamos não só aprender, mas também agir para combater as barreiras impostas pelo racismo estrutural", diz a carta do banco.

A debate racial se impôs à pauta do Nubank após uma fala de Cristina Junqueira durante sua entrevista ao programa Roda Viva no mês passado. Na ocasião, a executiva disse que a empresa não poderia se "nivelar por baixo" para buscar maior diversidade.