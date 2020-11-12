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Após polêmica com fundadora, Nubank investe R$ 20 milhões em inclusão racial

Em uma carta assinada pelos fundadores David Vélez, Edward Wibl, além de Junqueira, o banco diz que avançou muito pouco na pauta racial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 13:18

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 13:18

Nubank vai manter funcionários trabalhando em casa
Nubank lança nesta quinta (12) um grande programa de inclusão racial Crédito: Divulgação/Nubank
Depois da declaração polêmica de sua fundadora, Cristina Junqueira, sobre diversidade na equipe, o Nubank lança nesta quinta (12) um grande programa de inclusão racial.
Em uma carta assinada pelos fundadores David Vélez, Edward Wibl, além de Junqueira, o banco diz que avançou muito pouco na pauta racial e não se moveu na velocidade exigida pela sociedade.
"Nas últimas semanas, tivemos a oportunidade de refletir sobre o quanto precisamos não só aprender, mas também agir para combater as barreiras impostas pelo racismo estrutural", diz a carta do banco.
A debate racial se impôs à pauta do Nubank após uma fala de Cristina Junqueira durante sua entrevista ao programa Roda Viva no mês passado. Na ocasião, a executiva disse que a empresa não poderia se "nivelar por baixo" para buscar maior diversidade.
Agora, o banco anuncia que vai investir R$ 20 milhões no tema. Entre outras medidas, a empresa começou a fazer uma revisão das práticas de RH, ampliou a equipe de inclusão para 12 pessoas, vai lançar um programa de treinamento e mentoria, além de um link na internet para incentivar profissionais negros a se inscreverem nos processos seletivos.

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