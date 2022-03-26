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Problemas técnicos

Aplicativo do Banco do Brasil apresenta instabilidade

Segundo relatos em redes sociais, pagamentos em crédito e débito feitos com cartões do BB foram recusados e o login no aplicativo do banco encontrava-se fora do ar

Publicado em 26 de Março de 2022 às 14:59

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 mar 2022 às 14:59
 Clientes do Banco do Brasil relataram dificuldades para acessar suas contas por meio do aplicativo e utilizar cartões do banco na noite desta sexta-feira (25).
O site de monitoramento de serviços online Downdetector registrou pico de notificações sobre o banco, com 990 reclamações reportadas até as 23h10 de sexta.
Edifício sede do Banco do Brasil, em Brasília
Edifício sede do Banco do Brasil, em Brasília Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Segundo relatos em redes sociais, pagamentos em crédito e débito feitos com cartões do BB foram recusados e o login no aplicativo do banco encontrava-se fora do ar, o que impossibilita a utilização dos serviços.
Na madrugada de sábado (26), o nível de reclamações no Downdetector começou a estabilizar e, pela manhã, o banco respondeu a usuários no Twitter que o sistema já estava estável novamente.
"O Banco do Brasil informa que todos os seus serviços voltaram a funcionar normalmente. A indisponibilidade temporária já foi regularizada", afirmou em nota.

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