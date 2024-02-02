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Mercado automotivo

Ao lado de Lula, CEO da Volks anuncia R$ 16 bi em investimentos no país

Montadora planeja lançar 16 novos carros flex, híbridos e 100% elétricos no mercado brasileiro até 2028

Publicado em 02 de Fevereiro de 2024 às 17:13

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 fev 2024 às 17:13
BRASÍLIA - O CEO da Volkswagen no Brasil, Ciro Possobom, anunciou nesta sexta-feira (2) que a empresa investirá R$ 16 bilhões e lançará 16 novos carros no mercado até 2028. Ele deu as declarações na fábrica da montadora em São Bernardo do Campo, em cerimônia com a participação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
"Aos R$ 7 bilhões já anunciados até 2026, vamos adicionar R$ 9 bilhões aqui no Brasil", declarou o executivo. "É o maior investimento pós-pandemia de uma montadora no país", disse ele.
Segundo Possobom, a marca é a que mais "cresce, acredita e investe no Brasil". De acordo com ele, os novos carros que serão lançados serão flex, híbridos e 100% elétricos.
Luiz Inácio Lula da Silva e o vice Geraldo Alckmin desfilam em carro aberto na fábrica da Volkswagen, em São Bernardo do Campo (SP)
Lula e Alckmin desfilam em carro aberto na fábrica da Volkswagen Crédito: Ricardo Stuckert/PR
O executivo agradeceu a ação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e também acenou a sindicalistas, uma base tradicional de Lula.
Segundo Possobom, o investimento anunciado "reforça a confiança da nossa marca no Brasil, o respeito pelos nossos colaboradores, e a nossa excelente relação com os sindicatos, que fecharam o acordo no final de 2023 fundamental para a concretização desses nossos investimentos".
Antes dos discursos começarem, Lula e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, desfilaram em um carro aberto da Volkswagen dentro da fábrica.
São Bernardo do Campo, onde fica a planta da montadora, é o berço político de Lula. Ele emergiu para o cenário nacional como dirigente do sindicato dos metalúrgicos, a categoria que efetivamente monta os carros dentro das fábricas.

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