Ao lado de Lula, CEO da Volks anuncia R$ 16 bi em investimentos no país

BRASÍLIA - O CEO da Volkswagen no Brasil, Ciro Possobom, anunciou nesta sexta-feira (2) que a empresa investirá R$ 16 bilhões e lançará 16 novos carros no mercado até 2028. Ele deu as declarações na fábrica da montadora em São Bernardo do Campo, em cerimônia com a participação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva

"Aos R$ 7 bilhões já anunciados até 2026, vamos adicionar R$ 9 bilhões aqui no Brasil", declarou o executivo. "É o maior investimento pós-pandemia de uma montadora no país", disse ele.

Segundo Possobom, a marca é a que mais "cresce, acredita e investe no Brasil". De acordo com ele, os novos carros que serão lançados serão flex, híbridos e 100% elétricos.

Lula e Alckmin desfilam em carro aberto na fábrica da Volkswagen Crédito: Ricardo Stuckert/PR

Segundo Possobom, o investimento anunciado "reforça a confiança da nossa marca no Brasil, o respeito pelos nossos colaboradores, e a nossa excelente relação com os sindicatos, que fecharam o acordo no final de 2023 fundamental para a concretização desses nossos investimentos".

Antes dos discursos começarem, Lula e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin , desfilaram em um carro aberto da Volkswagen dentro da fábrica.