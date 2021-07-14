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Reajustes no frete

ANTT publica tabela com novos valores do frete, com reajuste médio de 5,80%

Segundo a ANTT, o reajuste considera o IPCA, inflação oficial do País, acumulado no período de dezembro de 2020 a maio de 2021, de 4,61%

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 15:16

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 jul 2021 às 15:16
Movimento de caminhões no Contorno de Iconha, em Cachoeiro
Movimento de caminhões no Contorno de Iconha, em Cachoeiro Crédito: Carlos Alberto Silva - 23/05/2019
A Agência Nacional de Transportes Terrestre (ANTT) publicou nesta quarta-feira, 14, tabela com os novos preços mínimos de frete rodoviário, com reajuste médio de 5,80%. Os efeitos dos reajustes nos fretes, porém, variam conforme o tipo de carga, número de eixos, distância do deslocamento e tipo de operação. A atualização dos valores está na edição do Diário Oficial da União (DOU) de hoje e entra em vigor a partir da próxima terça-feira, 20 de julho.
Pela legislação, a agência reguladora tem de reajustar os valores do frete a cada seis meses - em janeiro e julho de cada ano - ou sempre que a oscilação no preço do óleo diesel no mercado nacional for 10% superior ao preço considerado na planilha para os cálculos, tanto para mais quanto para menos.
Segundo a ANTT, o reajuste considera o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), inflação oficial do País, acumulado no período de dezembro de 2020 a maio de 2021, de 4,61%. Também leva em conta a atualização do valor do óleo diesel S10 para R$ 4,568 por litro - que corresponde aos valores apurados pela Agência Nacional do Petróleo e Gás Natural (ANP) no período de 13 a 18 de junho.
A tabela do frete foi criada pela equipe do ex-presidente Michel Temer durante a greve dos caminhoneiros de maio de 2018. Uma das reivindicações da categoria, a medida foi implementada pelo governo dentro do conjunto de ações para pôr fim à paralisação.

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