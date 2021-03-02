ANTT informa que vai atualizar na quarta-feira (3) a tabela de preços do frete

Movimento de caminhões no Contorno de Iconha, em Cachoeiro Crédito: Carlos Alberto Silva - 23/05/2019

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou nesta terça-feira (2), em nota, que vai atualizar na quarta-feira (3), a tabela de preços mínimos de frete rodoviário de cargas. O reajusto será dado "considerando a variação no preço do óleo diesel no mercado nacional superior a 10% em relação ao preço considerado na planilha de cálculos da Política Nacional de Pisos Mínimos de Frete (PNPM)", afirmou a ANTT.

A tabela é reajustada a cada seis meses ou quando a variação do preço do diesel for igual ou superior a 10%.

O reajuste anterior da tabela, de 2,51%, foi publicado em 19 de janeiro. Depois dessa data, o preço do diesel foi reajustado quatro vezes pela Petrobras.

Na segunda-feira, a estatal elevou o preço do combustível em R$ 0,13 por litro, para R$ 2,71, alta de 5%. Com o novo aumento, a alta acumulada no preço do diesel no ano é de 33,9%.

De acordo com a agência reguladora, as alterações vão considerar o valor do óleo diesel S10, apurado pela Agência Nacional de Petróleo (ANP).