Antes do fim do ano vamos anunciar redução de subsídios, diz Guedes em evento

Ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo anunciará antes do fim do ano uma redução de subsídios Crédito: Edu Andrade/ Ascom/ ME

O ministro da Economia, Paulo Guedes , afirmou na manhã desta quarta-feira (9) que o governo anunciará antes do fim do ano uma redução de subsídios "de forma generalizada". Segundo ele, será um "forte sinal" para os investidores estrangeiros de que o Brasil está comprometido com o ajuste fiscal e o equilíbrio das contas públicas. "Apenas dois dias atrás o presidente Bolsonaro deu outro sinal, anunciamos que os benefícios que ajudaram o Brasil a se recuperar, em uma recuperação em forma de V, serão removidos em 31 de dezembro", disse, em referência ao auxílio emergencial, durante o evento virtual The Asia-Brazil Connection, organizado pelo Milken Institute, um think tank econômico americano com sede em Santa Monica, na Califórnia.

"De nenhuma forma vamos transgredir o teto de gastos", disse o ministro. Guedes também afirmou que o país voltará às reformas estruturais assim que a economia se recuperar da crise gerada pela pandemia de covid-19. "O Brasil foi atingido pela pandemia quando estava implementando as reformas", comentou.

Guedes voltou a prometer que o país encerrará 2020 sem perder nenhum emprego. "A economia do Brasil está se recuperando muito fortemente", reforçou. De acordo com o ministro, o país lidou relativamente bem com a crise quando comparado aos pares emergentes.

Ao ser questionado por representantes de fundos soberanos sobre o retorno do investidor estrangeiro à Bolsa brasileira nos últimos dois meses, Guedes respondeu que isso é o "reconhecimento de nosso trabalho em implementar reformas". O ministro destacou que o governo está promovendo uma desregulamentação do ambiente de investimentos em setores como petróleo e gás e eletricidade. "Sinalizamos para os investidores que não vamos aumentar impostos", acrescentou.

ACORDO DE PARIS E AMAZÔNIA

O ministro da Economia também afirmou no evento virtual que o Brasil está comprometido com o Acordo de Paris e que a entrada do país na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) seria um sinal de compromisso com a pauta ambiental. "O futuro é verde e digital, todo mundo sabe disso no Brasil", declarou.

Em conversa com representantes de fundos soberanos de Cingapura e dos Emirados Árabes Unidos, Guedes disse que há um "mal-entendido" sobre o que está acontecendo na Amazônia. "É nosso território e vamos preservar", afirmou.

Ao falar da importância da entrada do Brasil na OCDE, o ministro disse que o país não se integrou às cadeias de valor globais e tem uma economia fechada. Para ele, ingressar na organização seria não só o reconhecimento da modernização do Brasil, mas também um estímulo para uma maior integração. "Estamos muito à frente de vários países", disse, em referência aos pré-requisitos exigidos pela OCDE. Guedes ressaltou que o país pediu apoio aos Estados Unidos e também começou a conversar com a União Europeia.

Ao encerrar sua participação no evento, o ministro disse que os investidores asiáticos "são muito bem-vindos" no Brasil e citou o investimento da China em energia solar no país.

"AMBIENTE POSITIVO"

O fundador e sócio sênior do BTG Pactual, André Esteves, afirmou que o cenário externo tem criado um ambiente positivo para o Brasil. "Nos movemos para um fim mais previsível da pandemia", apontou, durante o evento virtual The Asia-Brazil Connection.