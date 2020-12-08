Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Guedes defende flexibilizar legislação trabalhista para atender vulneráveis
Iniciativa

Guedes defende flexibilizar legislação trabalhista para atender vulneráveis

Diante do presidente do STF, Luiz Fux, o ministro da Economia também defende cuidado para decisões que envolvem pagamentos da União
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2020 às 15:20

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 15:20

Ministro da Economia, Paulo Guedes, em cerimônia no Palácio do Planalto
Ministro da Economia, Paulo Guedes, em cerimônia no Palácio do Planalto Crédito: Edu Andrade/ Ascom/ ME
O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu nesta terça-feira (8) a flexibilização da legislação trabalhista para atender a população de vulneráveis identificada durante a pandemia. Ele afirma que a iniciativa, chamada pelo governo de carteira de trabalho verde e amarela, necessita de consenso.
"Vamos continuar ignorando essa legião de brasileiros ou temos de alguma forma, em alguma legislação, que reconhecê-los?", afirmou em evento do IEJA (Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados).
"Temos que reconhecer o direito à existência desses brasileiros. Eles não conseguiram sobreviver com o quadro de legislação existente. Foram excluídos, então não não vamos tirar direito de ninguém. Como a gente cuida deles? Será que não precisamos de um regime extraordinário?", disse Guedes citando o contrato verde e amarelo.
Segundo o ministro, isso jamais será feito sem que outros Poderes sentem e analisem a proposta em conjunto. O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, estava no palco e ouviu o discurso.
Guedes também falou sobre o crescimento dos valores pagos pelo governo em precatório (dívidas devidas pelo poder público reconhecidas pela Justiça). Segundo ele, o Brasil estaria sendo destruído pelo que chamou de indústria predatória.
"Alguém está fazendo uma besteira em algum lugar. Tem alguém fazendo coisa errada por aí e gerando esse passivo explosivo", afirmou Guedes.
O titular da equipe econômica ainda defendeu cuidado nas decisões tomadas pelo Judiciário que envolvem recursos a serem pagos pela União. "Examinem com cuidado, olhem com atenção", disse.
"Se for para pagar, vamos. Mas observem se a dimensão jurídica não está sendo jogada contra o país", afirmou Guedes, que afirmou acreditar na cooperação entre Poderes.
Antes de Guedes, Fux havia feito um discurso em que destacou decisões tomadas pelo Judiciário durante a pandemia, como a flexibilização de acordos trabalhistas, e defendeu que o momento é de consenso.
Guedes não comentou a proposta de flexibilização do teto de gastos que circulou nesta segunda-feira (7) no Congresso.
Mais cedo, o líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes (MDB-TO), afirmou que "hoje" a decisão é de não mudar o teto. Ele diz que o responsável pelo texto final, o senador Marcio Bittar (MDB-AC), está discutindo o formato com colegas.

Veja Também

Indicador do mercado de trabalho registra queda em novembro, diz FGV

"Está sendo discutido [o relatório final], o relator é o senador Marcio Bittar. Acho que ele começou a distribuir textos para os líderes, fazendo uma discussão antecipada de alguns pontos. Está aferindo o texto e deve apresentar definitivamente nesta semana, para que na semana que vem comece a ser apreciada pelo Senado", disse Gomes.
Gomes reiterou o discurso da equipe econômica, de que não haverá mudança no teto. "Não há flexibilização do teto. Essa é uma matéria que não será discutida, não será modificado no próximo ano", disse.
Pouco depois, no entanto, disse que a decisão contra a flexibilização pode mudar. "Não haverá sob hipótese nenhuma análise no Congresso de flexibilização do teto. Essa é a decisão hoje. Pode ser que mude amanhã, mas hoje é isso", afirmou.
Segundo ele, o governo vai buscar espaço no teto por meio de reformas. E citou a reforma tributária, a administrativa e outros projetos. Ele afirma que daqui até o fim do ano o Congresso fará esforço concentrado pela votação de temas como vetos presidenciais e o PLDO (Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias).

Veja Também

Vazamento expõe medida fura-teto para ampliar gastos

Novo programa de renda fica fora de PEC emergencial

Maia quer sessão em janeiro para votar PEC Emergencial

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 séries baseadas em livros que vão te prender do começo ao fim
Imagem de destaque
Paredão do BBB 26: baralho cigano revela tendências para Juliano, Gabriela e Ana Paula
Imagem de destaque
Filho é suspeito de matar mãe e cortar dedo para acessar contas em celular em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados