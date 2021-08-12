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Biocombustíveis

ANP propõe venda direta de biodiesel entre distribuidor e produtor

Medida também permite que postos revendam combustíveis de outros distribuidores; objetivo é melhorar a logística e dar mais competitividade
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 ago 2021 às 17:44

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 17:44

Força-tarefa integrada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustí­veis (ANP), Procon e Inmetro fiscaliza postos revendedores de combustí­veis em Brasília
Força-tarefa integrada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustí­veis (ANP), Procon e Inmetro fiscaliza postos revendedores de combustí­veis em Brasília. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovou nesta quinta-feira (12), a realização de consulta pública de 45 dias, a partir da publicação no Diário Oficial da União, seguida de audiência pública, sobre a regulamentação do novo modelo de comercialização de biodiesel em substituição aos leilões públicos.
A minuta de resolução modifica a dinâmica de mercado e prevê modelo em que as distribuidoras compram o biodiesel diretamente dos produtores.
A meta volumétrica compulsória individual de contratação será de 80% do contratado no bimestre anterior. Ou seja, as distribuidoras deverão adquirir pelo menos 80% do volume comprado no bimestre anterior.
O novo sistema entra em operação a partir de 1º de janeiro de 2022. Até lá, os leilões serão realizados normalmente pela ANP.
"Além de observar o atendimento da meta de biodiesel proveniente de produtores com Selo Combustível Social, o modelo apresenta maior previsibilidade e flexibilidade para lidar com desequilíbrios entre oferta e demanda de biodiesel e, adicionalmente, reduz os custos regulatórios", disse a ANP em nota.

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