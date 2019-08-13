Aneel aprova redução de 15,87% na conta de luz no Noroeste do ES

Aneel) aprovou no começo da tarde desta terça-feira (13) uma redução 15,87% nas contas de luz de clientes residenciais da Empresa Luz e Força Santa Maria (ELFSM), que atende a 112 mil consumidores em 11 municípios no Noroeste do Espírito Santo. O reajuste será válido a partir do dia 22 de agosto. A Agência Nacional de Energia Elétrica () aprovou no começo da tarde desta terça-feira (13) uma redução 15,87% nasde clientes residenciais da, que atende a 112 mil consumidores em 11 municípios no Noroeste do Espírito Santo. O reajuste será válido a partir do dia 22 de agosto.

Em média, a queda será de -14,18% para todas as faixas de consumidores. Para consumidores de baixa tensão, como pequenos comércios, o reajuste será de -13,91%. Já as unidades ligadas a alta tensão, indústria e grandes varejistas, terão queda na tarifa de -15,27%.

Dentre os itens que mais contribuíram para a redução da tarifa da Santa Maria, encontram-se os custos com a cobertura de encargos setoriais que colaboraram com uma redução de 5,28% e a compra de energia, que teve uma redução de 3,78%.

A redução é válida para os municípios de Alto Rio Novo (somente o distrito sede), Pancas, Águia Branca, São Gabriel da Palha, Vila Valério, São Domingos, Governador Lindenberg, Colatina, Marilândia, São Roque do Canaã e Santa Teresa (nos distritos de Santo Antonio do Canaã, São João de Petrópolis e 25 de Julho).

Aneel aprovou reajuste tarifário na conta de luz para clientes da EDP. A queda, que já começou a valer, é de 6,57% para clientes residenciais. Na semana passada, a. A queda, que já começou a valer, é de 6,57% para clientes residenciais.