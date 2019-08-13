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Energia elétrica

Aneel aprova redução de 15,87% na conta de luz no Noroeste do ES

Novas tarifas são válidas para 11 municípios capixabas. Veja lista

Publicado em 13 de Agosto de 2019 às 09:56

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

13 ago 2019 às 09:56
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou no começo da tarde desta terça-feira (13) uma redução 15,87% nas contas de luz de clientes residenciais da Empresa Luz e Força Santa Maria (ELFSM), que atende a 112 mil consumidores em 11 municípios no Noroeste do Espírito Santo. O reajuste será válido a partir do dia 22 de agosto.
Em média, a queda será de -14,18% para todas as faixas de consumidores. Para consumidores de baixa tensão, como pequenos comércios, o reajuste será de -13,91%. Já as unidades ligadas a alta tensão, indústria e grandes varejistas, terão queda na tarifa de -15,27%.
> Santa Maria vai devolver mais de R$ 40 milhões a consumidores no ES
Dentre os itens que mais contribuíram para a redução da tarifa da Santa Maria, encontram-se os custos com a cobertura de encargos setoriais que colaboraram com uma redução de 5,28% e a compra de energia, que teve uma redução de 3,78%.
A redução é válida para os municípios de Alto Rio Novo (somente o distrito sede), Pancas, Águia Branca, São Gabriel da Palha, Vila Valério, São Domingos, Governador Lindenberg, Colatina, Marilândia, São Roque do Canaã e Santa Teresa (nos distritos de Santo Antonio do Canaã, São João de Petrópolis e 25 de Julho).
Na semana passada, a Aneel aprovou reajuste tarifário na conta de luz para clientes da EDP. A queda, que já começou a valer, é de 6,57% para clientes residenciais.
 

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