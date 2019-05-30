Análise: desempenho fraco da economia preocupa

A pedido da editoria de Economia de A GAZETA, o economista Eduardo Araújo e o doutor em Contabilidade e professor da Fucape Fernando Galdi fizeram análises sobre o resultado do PIB. Veja abaixo:

Segundo o economista Eduardo Araújo, de imediato, o ganho para o consumidor após as mudanças pode ser de até 1,5% de redução na conta Crédito: Divulgação

Economia desaquecida





"Preocupa o fraco desempenho da economia brasileira. A queda de 0,2% na variação do PIB trimestral em relação ao período imediatamente anterior confirma o pessimismo das projeções econômicas do início de ano. Já há muitos especialistas que apostam em crescimento inferior a 1% em 2019.

As Contas Nacionais devem ser traduzidas como um “termômetro” para indicar o ritmo de aquecimento da economia. Os números publicados indicam que o crescimento vem sendo insuficiente para gerar oportunidade para quem está ingressando no mercado de trabalho, ou mesmo para quem está tentando recuperar uma vaga perdida.

Os efeitos são de agravamento no desemprego. A desocupação, que havia reduzido no final do ano passado, voltou a se elevar nos primeiros meses deste ano e já alcança 12,6%, patamar não muito diferente do topo da crise (quando atingiu 13,7%).

O risco para economia capixaba é que a desaceleração nacional coincide com quedas na indústria de extração mineral, que é tão importante por aqui. Sinal de que é preciso avançar na diversificação econômica, em negócios da área de turismo, infraestrutura portuária ou mesmo de startups."

Fernando Galdi / Conversa de Bolso Crédito: Arquivo Pessoal

País está em estagnação