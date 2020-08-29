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Pandemia

Aeroporto do Galeão retoma voo para o Chile em 28 de setembro

Estão marcadas também as retomadas de rotas para Londres, via British Airways, a partir de 26 de outubro, e para Madri, pela Iberia, a partir de 1º de dezembro

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 11:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2020 às 11:36
Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro
Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro Crédito: Aeroporto Galeão/Reprodução
O Aeroporto do Galeão (GIG), no Rio de Janeiro, retoma em 28 de setembro as rotas regulares para a América do Sul. O serviço estava suspenso desde março, quando a Covid-19 começou a avançar pelo Brasil. Será um voo da Sky para Santiago, no Chile, programado para ocorrer às segundas e quintas-feiras, às 10h05. As informações são da Agência Brasil.
O Galeão tinha voos diários e semanais para 26 destinos internacionais, entre frequências fixas e sazonais. Porém, com a pandemia, o terminal operou somente rotas da Air France para Paris (a partir de abril), da KLM para Amsterdã (em junho) e da TAP para Lisboa (também em junho) e Porto (em agosto).
Além do voo para Santiago, estão marcadas as retomadas de rotas para Londres, via British Airways, a partir de 26 de outubro, e para Madri, pela Iberia, a partir de 1º de dezembro. A previsão é de que voos para os Estados Unidos, para Miami, sejam retomados em outubro.

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