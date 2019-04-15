Aeroporto de Vitória: fluxo de viajantes deve crescer 10% na Páscoa

A movimentação de passageiros no Aeroporto de Vitória deve crescer 10% durante a Páscoa. Entre os dias 18 e 22 de abril, são esperados 39 mil passageiros no terminal capixaba — 3,5 mil a mais que os 35,4 mil viajantes registrados no feriado de 2018, que ocorreu no período de 29 de março a 2 de abril. Já na circulação de aeronaves a alta deve ser de 7% em relação ao carnaval passado: serão 308 operações de pousos e decolagens, contra 288 voos comerciais computados no ano passado.
Aeroporto de Vitória - fluxo de viajantes deve crescer 10 por cento na Páscoa
Para garantir a fluidez nas operações e no funcionamento de toda infraestrutura aeroportuária durante o feriadão, uma série de ações foram adotadas para atender ao aumento do fluxo de passageiros e manter o conforto e a segurança dos usuários.
Equipes de segurança, operações e de manutenção foram reforçadas por meio de remanejamento das escalas de trabalho; os “amarelinhos”, funcionários de colete amarelo da Infraero com a frase “Posso Ajudar/May I Help You?” e a equipe do Balcão de Informações também estarão preparados para tirar dúvidas e orientar os viajantes.
Com capacidade para receber 8,4 milhões de passageiros por ano, o terminal capixaba contabilizou, em 2018, 3,08 milhões de embarques e desembarques e 42,3 mil aeronaves. Atualmente, quatro companhias aéreas contam com voos regulares a partir do Eurico de Aguiar Salles, que interligam os capixabas a diversos destinos brasileiros, como São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte/Confins, Salvador, Fortaleza e Recife.
REDE INFRAERO
O fluxo de passageiros nos aeroportos da Infraero deve crescer 2% no feriado de Páscoa deste ano. Entre os dias 18 e 22 de abril, são esperados 1,05 milhão de viajantes nos terminais com voos comerciais regulares. No mesmo feriado do ano passado, entre os dias 29 de março e 2 de abril, foram contabilizados 1,03 milhão de embarques e desembarques nos terminais da empresa. Os dias de maior movimento serão quinta-feira (18), com 264.359 passageiros, e a segunda-feira (22), quando são esperados 240.298 viajantes.