Aeroporto de Vitória: fluxo de viajantes deve crescer 10% na Páscoa

A movimentação de passageiros nodeve crescer 10% durante a. Entre os dias 18 e 22 de abril, são esperados 39 mil passageiros no terminal capixaba — 3,5 mil a mais que os 35,4 mil viajantes registrados no feriado de 2018, que ocorreu no período de 29 de março a 2 de abril. Já na circulação de aeronaves a alta deve ser de 7% em relação ao carnaval passado: serão 308 operações de pousos e decolagens, contra 288 voos comerciais computados no ano passado.