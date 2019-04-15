Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Aeroporto de Vitória: fluxo de viajantes deve crescer 10% na Páscoa
Páscoa

Aeroporto de Vitória: fluxo de viajantes deve crescer 10% na Páscoa

No ano passado, no mesmo período, foi registrado fluxo de 35,4 mil passageiros

Publicado em 15 de Abril de 2019 às 18:16

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

15 abr 2019 às 18:16
Aeroporto de Vitória deve ser um dos mais disputados no leilão do dia 15 Crédito: Fernando Madeira
A movimentação de passageiros no Aeroporto de Vitória deve crescer 10% durante a Páscoa. Entre os dias 18 e 22 de abril, são esperados 39 mil passageiros no terminal capixaba — 3,5 mil a mais que os 35,4 mil viajantes registrados no feriado de 2018, que ocorreu no período de 29 de março a 2 de abril. Já na circulação de aeronaves a alta deve ser de 7% em relação ao carnaval passado: serão 308 operações de pousos e decolagens, contra 288 voos comerciais computados no ano passado.
Aeroporto de Vitória - fluxo de viajantes deve crescer 10 por cento na Páscoa
Para garantir a fluidez nas operações e no funcionamento de toda infraestrutura aeroportuária durante o feriadão, uma série de ações foram adotadas para atender ao aumento do fluxo de passageiros e manter o conforto e a segurança dos usuários.
> Problema em fornecimento de energia gera apagão em áreas do aeroporto
Equipes de segurança, operações e de manutenção foram reforçadas por meio de remanejamento das escalas de trabalho; os “amarelinhos”, funcionários de colete amarelo da Infraero com a frase “Posso Ajudar/May I Help You?” e a equipe do Balcão de Informações também estarão preparados para tirar dúvidas e orientar os viajantes.
Com capacidade para receber 8,4 milhões de passageiros por ano, o terminal capixaba contabilizou, em 2018, 3,08 milhões de embarques e desembarques e 42,3 mil aeronaves. Atualmente, quatro companhias aéreas contam com voos regulares a partir do Eurico de Aguiar Salles, que interligam os capixabas a diversos destinos brasileiros, como São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte/Confins, Salvador, Fortaleza e Recife.
REDE INFRAERO 
O fluxo de passageiros nos aeroportos da Infraero deve crescer 2% no feriado de Páscoa deste ano. Entre os dias 18 e 22 de abril, são esperados 1,05 milhão de viajantes nos terminais com voos comerciais regulares. No mesmo feriado do ano passado, entre os dias 29 de março e 2 de abril, foram contabilizados 1,03 milhão de embarques e desembarques nos terminais da empresa. Os dias de maior movimento serão quinta-feira (18), com 264.359 passageiros, e a segunda-feira (22), quando são esperados 240.298 viajantes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

aeroporto de vitória Páscoa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES
Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados