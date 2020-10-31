Abraham Weintraub é reeleito como diretor executivo no Banco Mundial por mais dois anos

O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi reeleito diretor executivo do Banco Mundial Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Banco Mundial anunciou nesta sexta-feira (30) que o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub , foi reeleito diretor executivo da entidade.

Em comunicado, o banco afirmou que Weintraub foi reeleito pelo grupo de países (conhecido como constituency) representando Brasil , Colômbia, República Dominicana, Equador, Haiti, Panamá, Filipinas, Suriname e Trinidad e Tobago. "O Sr. Weintraub cumprirá um mandato de dois anos, com início em 1º de novembro de 2020", diz.

Weintraub deixou o cargo de ministro em junho deste ano, e diz ter recebido um convite, referendado por Bolsonaro, para ser o diretor representante do Brasil e de outros oito países no Banco Mundial. O salário anual previsto é de US$ 258.570, o equivalente hoje a R$ 115,8 mil por mês sem 13o, ou mais de três vezes o salário atual do ministro, de R$ 31 mil.

O Banco Mundial, com sede em Washington, é uma instituição afeta à exposição pública e polêmicas de qualquer espécie, ainda mais nas redes sociais, onde Weintraub se mostrou muito ativo.

O Brasil já foi representado no organismo por Pedro Malan, Murilo Portugal e Otaviano Canuto, conhecidos pela discrição e diplomacia no trato privado e social.

Em julho, a Folha de S.Paulo mostrou que o Itamaraty intercedeu para agilizar entrada de Weintraub nos EUA. O Ministério das Relações Exteriores confirmou que intercedeu junto à embaixada dos Estados Unidos para a obtenção do visto de entrada para o ex-ministro da Educação.