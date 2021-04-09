Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • "A economia aprendeu a conviver com a pandemia", diz presidente do BC
Campos Neto

"A economia aprendeu a conviver com a pandemia", diz presidente do BC

Campos Neto reafirmou que os efeitos da piora recente no número de casos e mortes por Covid deve ser mais brando que no início da crise

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 15:31

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 abr 2021 às 15:31
Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, discursa durante cerimonia de sansão da Lei da Autonomia do Banco Central
Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, discursa durante cerimonia de sansão da Lei da Autonomia do Banco Central Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que a economia aprendeu a conviver com a pandemia de Covid-19 e, por isso, o impacto da segunda onda, com o aumento recente no número de casos e mortes pela doença, deve ser menor.
"É muito importante entender que o Brasil está enfrentando uma segunda onda [de contaminações]. Mesmo que o impacto dos novos casos [na saúde] seja maior que na primeira onda, a economia aprendeu a conviver com isso e o impacto parece ser um pouco menor [na atividade]", disse em evento virtual promovido pela XP nesta sexta-feira (9).
Campos Neto ressaltou que as novas variantes do novo coronavírus parecem ser mais contagiosas, mas disse estar confiante na vacinação e na reabertura da economia no segundo semestre de 2021.
"Ainda há muita incerteza, não somos campeões de vacinação, mas comparando com outros países estamos bem. Não estou dizendo que não poderíamos fazer melhor, mas há países menores não têm vacinas. Existem seis empresas que produzem imunizantes no mundo e nós conseguimos doses e também produzimos", ressaltou.
"Temos maior pessimismo [na economia] no primeiro semestre, com impacto em março e abril, mas no segundo semestre podemos ter uma surpresa positiva", completou.
O presidente do BC afirmou que com o avanço da vacinação, a mobilidade, com a flexibilização do distanciamento social, deverá aumentar rapidamente. "Um estudo recente mostrou que, olhando para todos os lockdowns [feitos recentemente], a capacidade de diminuir a mobilidade no Brasil é muito baixa", disse.
Sobre inflação, Campos Neto reiterou se tratar de um movimento temporário, mas repetiu que foi mais persistente que o esperado e que contaminou as expectativas para 2022, o que justificou a alta de 0,75 ponto percentual na taxa básica de juros (Selic) na última reunião do Copom (Comitê de Política Monetária), no mês passado.

Veja Também

Banco Central tem lucro recorde de R$ 469,6 bilhões em 2020

"A inflação se mostrou mais persistente que o esperado e respondemos a isso", disse. "Falamos em normalização parcial [da Selic] porque ainda avaliamos que a parte da pressão inflacionária é temporária, no número de hoje ainda pode-se ver isso", afirmou.
Atualmente a Selic está em 2,75% ao ano e a sinalização da autoridade monetária é de uma nova elevação de 0,75 ponto em maio.
O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) de março, divulgado nesta sexta, mostrou alta de 0,93% e alcançou 6,10% em 12 meses, valor superior ao teto da meta para 2021. A meta de inflação deste ano é de 3,75%, com limite de 5,25%.
"Temos o dado de inflação hoje, que veio um pouco menor [que as expectativas], por exemplo. Muito disso veio de preços administrados. Muita gente está falando sobre industriais, mas o etanol responde pela maior parte", comentou Campos Neto.

Veja Também

Guedes sobre impasse no Orçamento: "Tem ministro que é fura-teto"

Da forma como Orçamento está, Executivo não chega até fim do ano, diz Funchal

BC se preocupa com inflação, e não com dívida, diz diretor

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Banco Central Covid-19 Roberto Campos Neto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
A WN7 é o primeiro modelo elétrico de grande porte da Honda.
Moto elétrica da Honda é premiada como melhor design de produto
Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 27 de abril a 03 de maio de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados