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Agronegócio

A cada dia, um novo tipo de agrotóxico é liberado no país

Projeto de lei em tramitação na Câmara quer facilitar a liberação de pesticidas

Publicado em 08 de Julho de 2018 às 22:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2018 às 22:53
41,38% das propriedades rurais capixabas usam agrotóxicos Crédito: Marcelo Prest
A cada dia, um novo registro de agrotóxico é concedido. No primeiro semestre de 2018, cerca de 200 produtos conseguiram o certificado para produção e comercialização no país.
Apenas neste ano, mais de 50 marcas tiveram licença para comercialização atendida. Nos últimos dez anos, segundo dados do pelo Ministério da Agricultura (Mapa), quase 2 mil novos registros de agrotóxicos, entre químicos e orgânicos, foram concedidos no Brasil.
>Raio X dos agrotóxicos: crianças e bebês são intoxicados no Estado
O professor doutor em Ciência de Alimentos Rodrigo Scherer explica que atualmente cerca de 500 tipos de agrotóxicos são liberados no país. Às vezes, para usar uma molécula em outra cultura é preciso de um novo registro, por isso, esse o número de liberações é alto. Ainda temos um número muito grande de agrotóxicos no país.
>Alta de casos de contaminação por agrotóxicos estimula debate
Ainda segundo Scherer, 10% dos agrotóxicos comercializados no país foram banidos pelos Estados Unidos e pela União Européia. Além disso, 14 desses agrotóxicos estão sendo analisados há quase dez anos e, até hoje, não foi retirado do mercado. Hoje, leva em média oito anos para um produto de agrotóxico conseguir o registro para comercialização. Em debate na Câmara dos Deputados Federais, o Projeto de Lei (PL) nº 6.299/2002, mais conhecido como Pacote do Veneno, propõe mudanças para reduzir essa burocracia.
Além disso, novos produtos deixariam de precisar de uma tripla análise  realizada pelo Ibama (meio ambiente), Anvisa (saúde humana) e Mapa (agricultura)  e passaria para um único órgão ligado ao Mapa.
>Veja onde encontrar feiras orgânicas
O presidente da Federação dos Agricultores do Estado (Faes), Júlio Rocha, defende que o aperfeiçoamento da lei é um grande avanço. Já que não tem licenciamento de um produto adequado, o produtor acaba usando outro para proteger a lavoura dele, que pode piorar a situação.
Já que não tem licenciamento de um produto adequado, o produtor acaba usando outro para proteger a lavoura dele, que pode piorar a situação
Júlio Rocha, presidente da Federação dos Agricultores do Estado (Faes)
O PL está sendo criticado pelas principais entidades de saúde e proteção do meio ambiente do Brasil. Para o especialista de Saúde, Ambiente e Sustentabilidade da Fiocruz, Guilherme Franco Netto, outro problema da proposta envolve a avaliação de risco.
Segundo o texto, seria criado um registro para a autorização temporária de comercialização e os produtos com risco aceitável passariam a ser permitidos. Isso abriria a possibilidade de produtos banidos no país ou no exterior sejam reinseridos no mercado. Além disso, com a licença prévia, os riscos aceitáveis, quando se fala em saúde pública e proteção ao meio ambiente, são muito preocupantes, explicou.
 
SAIBA MAIS SOBRE O PROJETO DE LEI
Projeto de Lei
O Projeto de Lei nº 6.299/2002 propõe a mudança na legislação referente aos agrotóxicos.
Termo
Passa a usar os termos defensivos agrícolas e produtos fitossanitários no lugar de agrotóxico.
Análises
As análises para novos produtos e autorização de registros passam a ficar coordenadas pelo Ministério da Agricultura.
Mapa
O Ministério da Agricultura irá definir e estabelecer prioridades de análise dos pleitos de registros dos novos produtos para os órgãos de saúde e meio ambiente.
Registro
É criado registro e autorização temporários para os produtos que já são registrados em outros três países membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e adotam o código da FAO. O prazo será de 1 ano de análise para o registro ser liberado temporariamente.
Análise de risco
Ela é obrigatória para a concessão de registro e deverá ser apresentada pela empresa solicitante. Produtos com risco aceitável passam a ser permitidos. Apenas produtos com risco inaceitável podem ser barrados.
Restrição
As unidades da federação não poderão restringir a distribuição, comercialização e uso de produtos autorizados pela União.
Burocracia
Facilita a burocracia para a liberação de agrotóxicos idênticos e similares a outros já registrados.

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