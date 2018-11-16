77,5 mil idosos estão inadimplentes no Espírito Santo

Dívida pública Crédito: VisualHunt

Zildeth Lemos Ribeiro, 72 anos, e o marido, Albenírcio Ribeiro, 74 anos, se equilibram para pagar as faturas que não param de chegar. Com a aposentadoria de um salário mínimo que cada um recebe é preciso arcar com as despesas da casa, além de quitar o que está em atraso.

Tenho quatro filhos, dez netos e duas bisnetas, que moram próximos da gente. Com a aposentadoria que recebemos não dá para pagar todas as contas, mas a gente tenta, relata Zildeth.

Cumprir os compromissos é uma tarefa difícil até para os mais experientes. O casal morador do Bairro da Penha, em Vitória, faz parte do grupo de 77,5 mil idosos que estão com nome sujo no Estado por causa de dívidas em atraso. Cerca de 10,38% dos mais de 658,2 mil endividados que o Espírito Santo tinha até setembro tem mais de 65 anos de idade.

A dívida do casal começou com o uso do cartão de crédito para comprar comida. Como não conseguiam pagar a fatura, a conta foi ficando cada vez mais inflada. Eu estava devendo muito e fiz um acordo no Procon e a dívida ficou em quase $ 1 mil, conta Zildeth.

O número de idosos com o nome sujo no Estado caiu em 30,85% no comparativo entre os meses de setembro de 2017 e de 2018. Já no comparativo entre agosto e setembro a redução foi de 5,03%. Porém, cerca de 38% da população idosa do Estado (203,8 mil) está inadimplentes.

De acordo com o advogado do Sindicato Nacional dos Aposentados no Espírito Santo Rafael Vasconcellos, a defasagem salarial, principalmente entre os benefícios que acompanham o salário mínimo, está fazendo com que a renda dos aposentados diminua. Os idosos não conseguiram reajustar suas despesas para acompanhar a relação entre o aumento no preço daquilo que precisavam comprar com o salário que recebiam, comenta.

Ainda de acordo com o ele, a cada dez aposentados que chegam ao sindicato, pelo menos oito possuem algum tipo de empréstimo consignado que compromete até 30% da renda. E, somado a esse fator também estão os gastos ligados a compra de remédios e pagamento de planos de saúde.

Muitas vezes o idoso fica sabendo que vai se aposentar por meio de telefonemas que recebe de alguma operadora de crédito ou financeira. Elas aproveitam da vulnerabilidade dessas pessoas e oferecem financiamentos, expõe.

De acordo com o economista Jonair Pereira da Costa, alguns idosos se endividam por tomar empréstimos para ajudar familiares. Nem sempre esses parentes pagam as prestações e o idoso acaba arcando tudo sozinho. Como o crédito para esse público é facilitado pelos bancos e financeiras e ainda tem uma taxa de juros menor, os parentes acabam levando o idoso a contratar um consignado.

12 dicas para economizar

Registre as despesas

Para saber o quanto está gastando é preciso anotar as despesas. Você pode optar por fazer uma planilha de gastos, anotar em um caderno ou até usar um aplicativo.

Crie metas

Com tudo anotado defina quanto você irá gastar com o que é essencial (supermercado, aluguel, aguá, luz, etc.), quitação de dívidas e demais gastos, como saúde e beleza.

Crie prazos

Defina os prazos para pagar contas ou comprar algo que seja necessário, assim você pode se planejar melhor.

Deixe o cartão de lado

Troque o cartão de crédito na carteira pelo dinheiro em espécie para evitar a tentação de usá-lo.

Pague o todo

Na hora de pagar o catão de crédito, pague a fatura total do mês, porque você pode acabar se enrolando no pagamento mínimo.

Compre em dinheiro

O cartão de crédito, assim como o cheque especial tem uma taxa de juros muito elevada, prefira comprar em dinheiro, algumas lojas dão desconto maior por isso.

Troque de dívida

Se você não tiver recursos suficientes para quitar dívidas mais caras, como cartão de crédito e cheque especial, há a possibilidade de trocá-las por modelos que cobrem juros mais baixos, como um empréstimo consignado ou crédito pessoal.

Renegocie

Procure renegociar o débito com os seus credores. Antes de entrar em contato com a empresa, prepare um proposta de pagamento conforme as suas possibilidades financeiras.

Evite comer fora

Avalie a necessidade de se alimentar fora de casa, muitas vezes é melhor você levar a famosa marmita.

Compra não é consolo

Não use as compras como modo de se consolar após uma semana difícil ou para comemorar algo.

Avalie

Antes de comprar, avalie se o produto realmente vale a penas e se é necessário.

Poupe e invista

Crie uma reserva de emergência, para caso ocorra algo que não está no planejamento do mês. Além disso, pense em maneiras de como você pode investir o dinheiro, uma das opções é o Tesouro Direto.