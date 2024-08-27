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Ajustes necessários

6 dicas para se programar financeiramente no segundo semestre

Evite surpresas e garanta estabilidade até o final do ano
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

26 ago 2024 às 21:08

Publicado em 26 de Agosto de 2024 às 21:08

Imagem Edicase Brasil
No segundo semestre, revisar e ajustar as finanças é essencial para garantir estabilidade e alcançar objetivos (Imagem: GoodStudio | Shutterstock) Crédito:
No segundo semestre, é comum que muitas pessoas e empresas revisem suas finanças e façam ajustes necessários para alcançar seus objetivos até o final do ano. Segundo a contadora Helen Ribeiro, programar-se financeiramente neste período é fundamental para garantir estabilidade, evitar endividamentos e, ainda, se preparar para as despesas típicas do fim de ano, como presentes e férias.
“Planejar-se financeiramente no segundo semestre é crucial para evitar surpresas e manter as finanças em equilíbrio. Revisar o orçamento e ajustar os investimentos agora pode fazer toda a diferença na realização de seus objetivos até o final do ano”, explica.
Pensando nisso, a especialista lista algumas dicas para você se organizar com as finanças!

1. Reavalie o orçamento

Revise suas finanças e ajuste o orçamento para refletir qualquer mudança de receita ou despesa. Isso inclui considerar gastos sazonais, como férias ou festas de fim de ano, e reduzir despesas não essenciais.

2. Monitore o fluxo de caixa

Acompanhe de perto o fluxo de caixa, garantindo que você tenha fundos suficientes para cobrir as despesas mensais. Se necessário, ajuste prazos de pagamento ou renegocie dívidas para manter o equilíbrio.

3. Aproveite benefícios fiscais

Verifique se há benefícios fiscais disponíveis que podem ser aproveitados no segundo semestre, como deduções ou incentivos fiscais. Isso pode ajudar a reduzir a carga tributária e liberar recursos para outras áreas.
Imagem Edicase Brasil
Certifique-se de que suas metas financeiras estão sendo alcançadas (Imagem: fizkes | Shutterstock) Crédito:

4. Revise metas financeiras

Reavalie suas metas financeiras para o ano e ajuste conforme necessário. Se elas não estão sendo alcançadas, veja o que pode ser feito para melhorar o desempenho nos próximos meses.

5. Planeje para o futuro

Comece a planejar para o próximo ano, considerando investimentos ou reservas financeiras que podem ser feitas agora. Isso inclui começar a poupar para despesas anuais recorrentes, como impostos ou seguros.

6. Aplicativos de organização financeira

Implementar aplicativos de organização financeira no dia a dia, como Mobills, GuiaBolso e Minhas Economias, é uma maneira prática de manter suas finanças em ordem. Eles oferecem controle em tempo real, ajudam a evitar surpresas com despesas inesperadas e promovem uma gestão financeira mais consciente e eficiente.
Por Ana Beatriz

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