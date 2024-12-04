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Economia (BR)

5 profissões ligadas à área de vendas

Os profissionais deste setor são responsáveis por impulsionar negócios e fortalecer o relacionamento com os clientes

Publicado em 04 de Dezembro de 2024 às 14:44

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

04 dez 2024 às 14:44
Profissionais de vendas são fundamentais para o sucesso de qualquer negócio (Imagem: Inside Creative House | Shutterstock)
Profissionais de vendas são fundamentais para o sucesso de qualquer negócio Crédito: Imagem: Inside Creative House | Shutterstock
A área de vendas é o coração de qualquer negócio, responsável por conectar produtos e serviços aos clientes e contribuir com os resultados da empresa. Este setor exige habilidades de comunicação, negociação e resiliência, além de estratégias para entender e atender às necessidades do consumidor.
No Brasil, o mercado de vendas é um dos maiores, reunindo milhares de profissionais, inclusive aqueles que trabalham de forma autônoma. Abaixo, confira 5 profissões ligadas à área de vendas que são fundamentais para o bom funcionamento das empresas:

1. Representante comercial

Atua como intermediário entre empresas e clientes, promovendo produtos ou serviços e negociando contratos. Para construir relacionamentos duradouros e atingir metas, esta profissão exige boa comunicação, poder de persuasão e conhecimento do mercado.

2. Consultor de vendas

Oferece soluções personalizadas para os clientes, analisando suas necessidades e detalhando os melhores produtos ou serviços. Trabalha tanto em lojas quanto no setor corporativo, utilizando técnicas de negociação e atendimento para fidelizar consumidores.

3. Gerente de vendas

Lidera equipes, define estratégias e supervisiona o desempenho do time de vendas . O gerente precisa ter uma visão analítica para interpretar dados de mercado e elaborar metas realistas, além de habilidades para motivar e capacitar os colaboradores.
O vendedor interno faz uso, em seu dia a dia, de habilidades de persuasão para fechar negócios (Imagem: Dusan Petkovic | Shutterstock)
O vendedor interno faz uso, em seu dia a dia, de habilidades de persuasão para fechar negócios Crédito: Imagem: Dusan Petkovic | Shutterstock

4. Vendedor interno

Responsável por atender clientes de forma remota ou presencial, o vendedor interno utiliza habilidades de persuasão para fechar negócios. Trabalha diretamente no ponto de venda ou via telefone e e-mail, sendo uma peça-chave para o faturamento diário da empresa.

5. Key account manager (KAM)

Cuida de grandes contas estratégicas, garantindo que as necessidades de clientes corporativos sejam atendidas. O KAM foca o desenvolvimento de relacionamentos de longo prazo, oferecendo soluções personalizadas e buscando oportunidades para expandir parcerias comerciais.

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