5 passos para evitar a sobrecarga no trabalho

Reconhecer a importância de um equilíbrio saudável entre responsabilidades e autocuidado é essencial para evitar o esgotamento profissional Crédito: Imagem: mentalmind | Shutterstock

A sobrecarga no trabalho é uma realidade comum, causada pela alta demanda de tarefas e pela pressão constante por resultados. Essa situação gera cansaço físico e mental, afetando diretamente a produtividade e o bem-estar dos profissionais. A sensação de esgotamento se agrava quando há má gestão do tempo e prioridades e faltam recursos adequados, como tempo e equipe.

Vistos os prejuízos da sobrecarga no trabalho, confira, a seguir, como evitá-la:

1. Priorize as tarefas essenciais

Classifique suas atividades em ordem de importância e prazos. Focar primeiro o que é urgente ou relevante evita sobrecarga mental. Para isso, “liste as coisas que faz, os papéis que desempenha e analise sua agenda de compromissos para identificar onde seu tempo está, de fato, sendo empregado. Sem essa base de informações precisas, fica difícil estabelecer as prioridades”, diz Monica Machado, psicóloga, fundadora da Clínica Ame.C e pós-graduada em Psicanálise e Saúde Mental.

2. Estabeleça limites claros

Saiba dizer “não” quando necessário. Definir limites no ambiente de trabalho é fundamental para evitar o acúmulo de responsabilidades que não são suas. Negocie prazos realistas e explique, de maneira assertiva, o impacto de assumir mais tarefas sem tempo hábil.

3. Faça pausas regulares

Mesmo em dias corridos, reserve tempo para pequenas pausas. Elas ajudam a renovar o foco e a energia, prevenindo o cansaço mental. Uma pausa de cinco minutos por hora pode aumentar sua produtividade e ajudar a lidar melhor com as demandas.

“Nas empresas , devem existir momentos que sirvam para diminuir a tensão, por isso você tem seu horário de almoço e pausa para o café. Sem esses momentos de folga, as pessoas começam a produzir menos. Aproveite esses espaços para fazer alguns exercícios de relaxamento ou jogar conversa fora com os colegas de trabalho”, sugere o psicólogo César A. S. Borella.

Delegar parte de suas tarefas para os colegas evita a sobrecarga Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

4. Delegue responsabilidades

Se possível, delegue parte de suas tarefas para colegas ou subordinados. Centralizar tudo em si pode aumentar a sobrecarga e atrasar as entregas. “Defina o que pode ser feito por outras pessoas, o que só pode ser feito por você e elimine de vez tudo que só te faz perder tempo”, recomenda a psiquiatra Danielle H. Admoni, supervisora na residência da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP/EPM) e especialista pela ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria).

5. Pratique a gestão de tempo