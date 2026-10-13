AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Economia (BR)

5 dicas para transformar compradores em clientes fiéis

Especialista explica como conteúdo, atendimento e ações após a venda podem incentivar o consumidor a voltar

Publicado em 13 de Outubro de 2026 às 18:15

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

13 out 2026 às 18:15
Um atendimento atencioso e uma boa experiência podem ajudar a conquistar a preferência do consumidor (Imagem: JLco Julia Amaral | Shutterstock)
Um atendimento atencioso e uma boa experiência podem ajudar a conquistar a preferência do consumidor Crédito: Imagem: JLco Julia Amaral | Shutterstock

Comprar um produto não significa que o consumidor voltará à mesma loja. Pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), divulgada em julho de 2026, mostra que 54% dos consumidores digitais fizeram compras pelas redes sociais nos 12 meses anteriores ao levantamento. O dado reforça a importância dos canais digitais na jornada de consumo e chama a atenção para um desafio do varejo: transformar uma primeira compra em um relacionamento duradouro.

Para Débora De Landa, empresária com mais de 26 anos de atuação no setor joalheiro e fundadora da Joias Kether, conquistar a preferência do consumidor exige atenção a diferentes momentos da experiência de compra.

“Experiência de compra não é apenas entreter. É fazer o cliente participar, dar espaço para ele perguntar, explicar o produto e criar uma relação que não termine no pagamento. O entretenimento chama a atenção, mas é a confiança construída durante essa interação que faz sentido para o negócio”, afirma.

A seguir, a especialista apresenta 5 atitudes que podem ajudar empresas a incentivar novas compras.

1. Ofereça informações antes de tentar vender

Muitos consumidores pesquisam características, comparam alternativas e procuram avaliações antes de decidir. Por isso, apresentar informações úteis pode facilitar a escolha e evitar expectativas equivocadas.

“Não basta aparecer com frequência. O cliente precisa encontrar alguma razão para continuar acompanhando a marca. Quando o conteúdo é útil e a comunicação tem identidade, a venda pode acontecer como consequência dessa relação”, explica Débora De Landa.

2. Personalize o atendimento

Tratar todos os consumidores da mesma maneira pode fazer com que necessidades importantes passem despercebidas. Perguntar o que a pessoa procura, entender suas preferências e apresentar alternativas compatíveis com seu orçamento tornam o atendimento mais certeiro.

A especialista também recomenda evitar a pressão por uma decisão imediata. Respeitar o tempo de escolha demonstra atenção e permite que o comprador avalie as opções com tranquilidade.

3. Aposte em apresentações mais interativas

Vídeos, demonstrações e transmissões ao vivo permitem mostrar detalhes que nem sempre ficam claros em fotografias. Esses formatos também ajudam o público a visualizar produtos em uso e acompanhar explicações em tempo real.

“O entretenimento deve complementar as informações oferecidas, sem comprometer a clareza da apresentação. Na live, eu não quero apenas colocar uma joia diante da câmera e informar o preço. Existe uma conversa acontecendo. Quem está assistindo comenta, pergunta, acompanha outras peças e participa da apresentação. O objetivo é criar uma experiência em que essa pessoa se sinta confortável para interagir e comprar”, destaca.

A atenção no pós-venda ajuda a preservar a confiança e fortalecer o relacionamento com a marca (Imagem: Face Stock | Shutterstock)
A atenção no pós-venda ajuda a preservar a confiança e fortalecer o relacionamento com a marca Crédito: Imagem: Face Stock | Shutterstock

4. Cuide da experiência após a entrega

A chegada do pedido não encerra as responsabilidades da empresa. Cumprir prazos, oferecer orientações de conservação e facilitar o acesso à assistência são medidas que influenciam a satisfação com a compra.

Também é importante estabelecer procedimentos claros para trocas, devoluções e resolução de problemas. Uma dificuldade bem solucionada pode evitar que uma experiência negativa comprometa a relação com o consumidor.

“A recorrência não começa quando eu tento vender novamente. Ela começa na experiência que a cliente teve na primeira compra. Se foi bem atendida, recebeu informação e confiou no processo, existe uma relação que pode continuar”, ressalta a empresária.

5. Crie oportunidades de retorno sem depender de descontos

Promoções podem estimular compras pontuais, mas não precisam ser o único motivo para alguém procurar novamente uma empresa. Apresentar lançamentos relacionados às preferências do consumidor, oferecer orientações de uso e comunicar novidades relevantes são formas de manter o interesse.

Outra medida é observar quais produtos despertam mais procura e ouvir sugestões de quem já comprou. Essas informações ajudam a aprimorar o atendimento e a oferecer experiências mais adequadas às expectativas do público.

“O produto precisa entregar aquilo que promete. A experiência acrescenta conteúdo, confiança e relacionamento a essa entrega. Quando o cliente se lembra não apenas do que comprou, mas também de como foi recebido , a venda deixa de ser um contato isolado”, conclui Débora De Landa.

Por Carolina Lara

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Site do Tesouro Direto permite conhecer opções de títulos
Taxas do Tesouro Direto oscilam com pesquisas eleitorais
Papa Leão 14
Papa Leão 14 recebe diagnóstico de câncer de pulmão após cirurgia
Imagem de destaque
Animal mais rápido do mundo: conheça o falcão-peregrino, ave que atinge velocidades impressionantes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados