5 dicas para transformar compradores em clientes fiéis

Comprar um produto não significa que o consumidor voltará à mesma loja. Pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), divulgada em julho de 2026, mostra que 54% dos consumidores digitais fizeram compras pelas redes sociais nos 12 meses anteriores ao levantamento. O dado reforça a importância dos canais digitais na jornada de consumo e chama a atenção para um desafio do varejo: transformar uma primeira compra em um relacionamento duradouro.