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Economia (BR)

5 dicas para precificar o seu produto ou serviço 

A definição correta dos preços pode ajudar a garantir lucro e competitividade

Publicado em 21 de Novembro de 2024 às 11:44

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

21 nov 2024 às 11:44
Definir o preço certo para produto e serviço pode transformar o futuro do seu negócio (Imagem: VectorMine | Shutterstock)
Definir o preço certo para produto e serviço pode transformar o futuro do seu negócio Crédito: Imagem: VectorMine | Shutterstock
A precificação de produtos e serviços é um processo fundamental para a sustentabilidade financeira e a competitividade de qualquer empresa. Um preço adequado pode influenciar diretamente o sucesso das vendas e a percepção de valor pelo cliente, impactando o relacionamento com o público e a presença da marca no mercado.
No entanto, muitos empreendedores têm dificuldade para realizar uma precificação adequada. Pensando nisso, separamos algumas dicas de como realizar essa tarefa. Confira abaixo!

1. Calcule todos os custos envolvidos

É fundamental considerar os custos como matéria-prima, produção, transporte e impostos. Além disso, considere as despesas operacionais, como aluguel e negociação. A precificação final deve cobrir todos esses gastos e gerar uma margem de lucro. 

2. Estabeleça uma margem de lucro realista

A margem de lucro é a diferença entre o custo total e o preço final. Para definir essa quantia, avalie a rentabilidade necessária a fim de que o negócio seja sustentável e a alinhe com o valor de mercado e a expectativa do público.

3. Conheça o mercado e a concorrência

Investigue os valores praticados pelos concorrentes e o comportamento do mercado em relação ao produto ou serviço. Isso ajuda a posicionar seu preço de forma competitiva e identificar se é viável cobrar mais com base em diferenciais, como qualidade ou exclusividade. 
Analisar o perfil do cliente permite ajustar preços com precisão, oferecendo uma experiência alinhada às suas expectativas e valorizando o produto (Imagem: treety | Shutterstock)
Analisar o perfil do cliente permite ajustar preços com precisão, oferecendo uma experiência alinhada às suas expectativas e valorizando o produto Crédito: Imagem: treety | Shutterstock

4. Entenda o perfil e as expectativas do cliente

A percepção de valor varia conforme o perfil do cliente e o que ele espera da experiência. Produtos exclusivos, por exemplo, podem incluir preços mais altos. Ao entender seu público, é possível ajustar o preço para alinhar ao que ele considera justo, mas sem comprometer a margem de lucro . 

5. Acompanhe e ajustes os preços periodicamente

Os preços não são definitivos; eles devem ser ajustados conforme mudanças nos custos, no mercado e nas necessidades do cliente. Revise sua precificação regularmente para garantir que ela esteja alinhada ao cenário atual e permita o crescimento sustentável do negócio.

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