5 dicas para não cair no golpe do falso aluguel

Falsos anúncios de aluguel tem se tornado cada vez mais comuns Crédito: Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock

Os golpes envolvendo falsos anúncios de aluguel têm se tornado cada vez mais comuns no Brasil. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, mais de 1,9 milhão de casos de estelionato foram registrados no país no último ano, o que equivale a uma vítima a cada 16 segundos. No setor imobiliário, a situação é ainda mais alarmante: dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) indicam um aumento de 26% nas fraudes nos últimos anos.

Com a digitalização do mercado, criminosos criam perfis falsos em redes sociais e utilizam imagens e informações de imóveis anunciados por imobiliárias para enganar consumidores. Em muitos casos, os golpistas convencem as vítimas a realizarem um pagamento via Pix como suposta taxa de visitação, um procedimento que não faz parte das práticas das imobiliárias.

Para Pedro de Cicco, cofundador e COO da Plaza, startup que leva inteligência artificial ao mercado imobiliário, a pressa em fechar um bom negócio e a falta de verificação adequada são os principais fatores que facilitam esse tipo de golpe.

“É essencial desconfiar de anúncios com preços muito abaixo do mercado e de locadores que solicitam pagamento antecipado sem um contrato formal. Sempre verifique se o imóvel realmente existe e se o anunciante tem credibilidade. O corretor de imóveis é um agente fundamental para garantir segurança na locação, protegendo tanto o locador quanto o inquilino”, alerta o especialista.

Para evitar cair nesse tipo de golpe, Pedro de Cicco lista algumas recomendações:

1. Confira o registro do corretor

Verifique se o corretor é credenciado no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci) antes de fechar qualquer negociação. O site do Creci-SP permite essa consulta.

2. Desconfie de pedidos de adiantamento

O pagamento do aluguel só deve ser realizado após a assinatura do contrato. Depósitos para reserva podem ser solicitados, mas devem ser devolvidos após a formalização do acordo.

Confirme a veracidade do anúncio antes de fechar contrato Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

3. Confirme com funcionários

Se possível, visite o imóvel antes de efetuar qualquer pagamento e converse com funcionários do condomínio, como zeladores e porteiros, para confirmar a veracidade do anúncio.

4. Feche o negócio pessoalmente

Sempre que puder, finalize a negociação em um escritório físico do corretor ou imobiliária, evitando transações exclusivamente online.

5. Consulte o portal do Creci-SP

Utilize plataformas oficiais para buscar imóveis anunciados por corretores e imobiliárias credenciadas, reduzindo os riscos de fraudes.

Tecnologia como aliada na prevenção de fraudes

Diante do aumento das fraudes no setor imobiliário, a inteligência artificial tem se mostrado uma grande aliada para tornar o processo de locação mais seguro e eficiente. Segundo Pedro de Cicco, a tecnologia tem a capacidade de analisar rapidamente um grande volume de dados para identificar padrões suspeitos e evitar golpes.

“A IA pode cruzar informações de diferentes bancos de dados municipais, estaduais e federais em segundos, identificando inconsistências e alertando sobre possíveis fraudes. Além disso, por meio do aprendizado contínuo, os sistemas se tornam cada vez mais precisos na detecção de golpes, reduzindo os riscos para imobiliárias e consumidores”, explica o profissional.

Com o avanço da digitalização e das fraudes online, adotar medidas preventivas e contar com ferramentas tecnológicas especializadas são os caminhos mais eficazes para garantir uma experiência segura no mercado de locação.