4 dicas para criar um espaço instagramável

A busca por ambientes visualmente atrativos se tornou prioridade para muitos negócios nos últimos anos, especialmente com o surgimento do termo “instagramável”. Essa tendência, impulsionada pela Geração Z, incentivou marcas a investirem em espaços que chamam a atenção e convidam à interação.
No entanto, criar um local apenas para ser fotografado nem sempre garante resultados positivos. De acordo com as arquitetas Pamella Gonçalves e Carina Guevara, da Arquitetura de Consumo, é fundamental projetar ambientes que ofereçam uma experiência completa, onde cada detalhe estimule a permanência, o engajamento e, naturalmente, a vontade de registrar momentos especiais.
Experiências memoráveis por meio da arquitetura e do branding
Segundo Pamella Gonçalves, “A ideia do instagramável precisa ir além da decoração e se conectar com o branding da marca. Quando você precisa indicar ao cliente onde e como ele deve interagir, perde a naturalidade e a autenticidade. O espaço inteiro precisa contar uma história e proporcionar uma experiência imersiva”.
Já para Carina Guevara, a experiência do cliente começa quando ele pesquisa determinado local no Google ou nas redes sociais. Depois de pesquisar, decide ir estacionar, sentar-se… E ser bem atendido, temperatura do ambiente, som do local, “[…] são pontos essenciais que fidelizam o cliente e o fazem voltar. O balanço com flores deve ser apenas um plus “, aponta a arquiteta, fazendo referência ao clássico objeto presente em grande maioria dos estabelecimentos voltados para o público feminino.
Importância da experiência sensorial para conquistar clientes
Segundo Carina Guevara, a experiência acontece desde o momento em que o cliente acessa seu estabelecimento. “Os cinco sentidos têm que ser muito bem trabalhados: olfato, tato, paladar, visão; por exemplo: lojas de roupa com som muito alto afugentam o cliente, a experiência perde o encanto. Criar uma experiência de acordo com o teu público é o segredo do sucesso “, explica.
As especialistas também alertam sobre negócios que investem em espaços instagramáveis e depois se arrependem. “Já vimos casos de lojas onde as pessoas entravam apenas para tirar fotos e saíam sem consumir nada, o que se tornou extremamente frustrante para os vendedores”, conta Pamella Gonçalves.
Um exemplo de experiência bem-sucedida vem do varejo: supermercados criam estímulos sensoriais discretos, mas altamente eficazes. “Algumas redes adotam músicas diferentes conforme o horário do dia ou criam caixas exclusivos para idosos, melhorando a experiência deles sem atrapalhar o fluxo da fila. Pequenos detalhes fazem toda a diferença na percepção do cliente”, comenta Pamella Gonçalves.
Como criar ambientes instagramáveis que geram resultados?
Sabendo que transformar os ambientes em um cenário mais atrativo pode ser um diferencial para atrair clientes, as arquitetas elencam 4 estratégias essenciais para criar espaços instagramáveis. Confira:
- Transforme todo o ambiente em um atrativo visual, e não apenas um canto específico. A identidade do espaço precisa ser coesa e espontânea;
- Crie uma experiência que faça sentido para seupúblico-alvo. Estude o comportamento do consumidor e ofereça algo que vá além da estética;
- Aposte na interação natural do cliente com o espaço. Se o ambiente for realmente diferenciado, ele será compartilhado organicamente;
- Integre os cinco sentidos à experiência de compra. Quando todos os aspectos do ambiente estão alinhados, a marca cria memórias positivas e fideliza o cliente.
Por Evelyn Guimarães