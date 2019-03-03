10 aplicativos para ter uma renda extra

Leticia Nora conta que aproveitou sua paixão por cachorros para aumentar a renda Crédito: Marcelo Prest

Enquanto a economia nacional volta a se aquecer em ritmo lento, muitas pessoas estão buscando uma alternativa para ter outra fonte de renda além do emprego ou da aposentadoria. Muitas das possibilidades para ganhar um dinheiro extra são encontradas em aplicativos, que podem garantir ganhos de até R$ 4 mil. As receitas variam de acordo com o tempo que o trabalhador dedica aos negócios.

A estudante Leticia Nora, 21, por exemplo, faz faculdade de Arquitetura e Urbanismo, tem um estágio remunerado e ainda é “babá” de cachorros por meio do aplicativo Dog Hero.

“Eu sempre gostei muito de cachorro. Quando veio o aplicativo, eu vi uma oportunidade de melhorar minha renda. Hoje em dia, hospedo os cachorros, em média, de dois a três dias por semana, variando conforme as férias ou feriados”, explica. “Algumas pessoas até sugerem que eu faça Medicina Veterinária”, diverte-se.

Segundo a empresa que administra o app, são mais de oito mil cachorros cadastrados no Estado – três mil somente em Vitória. A empresa informou que os ganhos variam de acordo com a disponibilidade do anfitrião, mas que são maiores em feriados como carnaval, Páscoa e férias escolares.

Outra plataforma que tem atraído a atenção dos capixabas é a Udemy, que funciona tanto por meio de um site, quanto por meio de um aplicativo. Por esse canal, qualquer pessoa pode vender vídeos de diversos temas.

“Somos uma empresa de economia compartilhada e o nosso produto é o conhecimento. Os vídeos são lançados gratuitamente pelos instrutores e, quando é feita a venda, nós ficamos com metade do valor, e o instrutor com a outra metade”, explica o country manager da Udemy no Brasil, Sergio Agudo, revelando que os ganhos chegam a R$ 1 mil.

Mais uma opção é o PiniOn, plataforma de pesquisas de opinião. “Nossas missões variam de R$ 0,50 a R$ 400, de acordo com a complexidade. No Brasil, já temos mais de 900 mil pessoas cadastradas aptas a trabalhar com a gente. Somente no Espírito Santo são mais de 1.110 pessoas ativas”, conta a diretora de Operações da empresa, Talita Castro.

CONHEÇA ALGUNS APPS

Airbnb

O que faz: É uma plataforma que disponibiliza quartos, casas e apartamentos para locação.

Como lucrar: Basta acessar o aplicativo e se tornar um anfitrião. Você escolhe o espaço que quer alugar, o valor e os dias disponíveis.

Uber

O que ele faz: É aplicativo de transporte de passageiros.

Como lucrar: Basta se tornar um motorista e começar a fazer as viagens, mas, para isso, é preciso ter um carro e uma observação na CNH possibilitando exercer atividade remuneratória.

Dog hero

O que faz: É uma plataforma que possibilita encontrar locais para hospedar animais.

Como lucrar: Basta se tornar um “Hero” – é necessário ter mais que 18 anos, disposição para brincar com os animais, e uma casa ou apartamento, onde os animais possam ficar.

Enjoei

O que faz: Dá a oportunidade de vender diversos produtos que já não interessam ao dono.

Como lucrar: É só instalar o aplicativo, tirar fotos do que quer vender e definir o preço. Cerca de 20% do valor fica com o aplicativo.

Méliuz

O que faz: Permite que o cliente receba de volta parte do valor gasto em lojas cadastradas.

Como lucrar: As empresas pagam para anunciar no Méliuz. Com isso, quando o consumidor compra no site por indicação do aplicativo, a comissão deles é dividida com o cliente.

Get Ninjas

O que faz: Ajuda a achar profissionais para diversos serviços.

Como lucrar: É só preencher os campos com o serviço oferecido e as atividades que realiza. Se aparecer algum interessado, o aplicativo envia o telefone para contato.

Foap

O que faz: É um aplicativo de compra e venda de fotografias em todo o mundo.

Como lucrar: Ao se cadastrar você é autorizado a “postar” as fotos que tirou. Se houver algum interessado, o aplicativo realiza a venda – ficando com um percentual do valor pago.

Pinion

O que faz: É um aplicativo para fazer pesquisas de opinião em todo o Brasil.

Como lucrar: Logo ao se cadastrar você responde a dois questionários e, depois, estará habilitado a responder pesquisas de opinião sobre diferentes assuntos, cada uma com seu custo diferente.

Blablacar

O que faz: É um aplicativo de transporte para viagens mais longas.

Como lucrar: Funciona de forma parecida com o Uber, mas é voltado para viagens intermunicipais ou até interestaduais.

Udemy

O que faz: É plataforma de compartilhamento de conhecimento com cursos em diversas áreas.