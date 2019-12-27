Economia capixaba cria 23 mil novos empregos. Saldo do ano é positivo

Carteira de Trabalho Crédito: Marcello Casal/Agência Brasil

A economia brasileira chega ao final de 2019 com algumas melhoras expressivas. Isso acontece no mercado de trabalho, tanto no Espírito Santo quanto em âmbito nacional.

O número de pessoas desempregadas permanece muito alto, mas ainda assim, para as circunstâncias (considerando o baixo crescimento do PIB), 2019 foi um ano positivo para a geração de emprego. Em novembro, completaram-se no Brasil oito meses seguidos de saldo positivo no emprego com carteira assinada. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) apontam que no acumulado de 2019 (11 meses, de janeiro a novembro), foram criadas 948.344 vagas com carteira.

Em 12 meses, o resultado positivo somou 605.919 postos de trabalho . Os dados indicam aceleração do ritmo de contratações, verificada a partir do segundo trimestre. E foi evoluindo, até que em novembro a quantidade de vagas abertas foi a maior para o mês desde 2010. Esse fato tem dimensão mais importante do que ele próprio: sinaliza avanço no dinamismo econômico.

Por oportuno, registre-se o destaque dos pequenos negócios no mercado de trabalho. De acordo com o Caged, essas empresas abriram 861 mil oportunidades de empregos no acumulado de 2019, até novembro. Assim, o saldo de vagas neste segmento em 2019 já supera o saldo em todo o ano de 2018.

E o Espírito Santo, como está na fita? A resposta é: bem, felizmente! A economia capixaba acumulou em 2019, até novembro, 22.935 novos postos formais de trabalho, resultado 7,7% superior ao observado no mesmo período de 2018. Na soma dos últimos 12 meses, o saldo foi de 18.911 novos empregos. É uma evolução significativa, visto que nos quatro primeiros meses de 2019 foram criados 9.066 vagas com carteira no Estado, apenas 1% a mais do que no mesmo período de 2018, segundo o Caged.

De janeiro a novembro de 2019, os municípios que concentraram maior quantidade de contratações foram Vitória (4.119) e Vila Velha (3.915). Predominou o setor de serviços. Entre 2015 e 2017, o Espírito Santo havia fechado 83,5 mil postos de empregos formais. O mercado capixaba voltou crescer em 2018, com 17.455 contratações a mais do que o total de demissões, apesar do desempenho ruim da atividade industrial.

O dados do Caged consideram apenas os empregados com carteira assinada. O IBGE faz pesquisa diferente e apresenta números mais amplos, que levam em conta as contratações com e sem carteira assinada. No Espírito Santo, por exemplo, quase 50% dos trabalhadores ativos estão atuando informalmente. Espera-se, porém, que o crescimento do PIB diminua gradativamente a informalidade.