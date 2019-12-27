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Dinamismo

Economia capixaba cria 23 mil novos empregos. Saldo do ano é positivo

De janeiro a novembro de 2019, os municípios que concentraram maior quantidade de contratações foram Vitória (4.119) e Vila Velha (3.915). Predominou o setor de serviços

Publicado em 27 de Dezembro de 2019 às 04:00

Públicado em 

27 dez 2019 às 04:00
Angelo Passos

Colunista

Angelo Passos

Carteira de Trabalho Crédito: Marcello Casal/Agência Brasil
A economia brasileira chega ao final de 2019 com algumas melhoras expressivas. Isso acontece no mercado de trabalho, tanto no Espírito Santo quanto em âmbito nacional.
O número de pessoas desempregadas permanece muito alto, mas ainda assim, para as circunstâncias (considerando o baixo crescimento do PIB), 2019 foi um ano positivo para a geração de emprego. Em novembro, completaram-se no Brasil oito meses seguidos de saldo positivo no emprego com carteira assinada. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) apontam que no acumulado de 2019 (11 meses, de janeiro a novembro), foram criadas 948.344 vagas com carteira.

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Em 12 meses, o resultado positivo somou 605.919 postos de trabalho . Os dados indicam aceleração do ritmo de contratações, verificada a partir do segundo trimestre. E foi evoluindo, até que em novembro a quantidade de vagas abertas foi a maior para o mês desde 2010. Esse fato tem dimensão mais importante do que ele próprio: sinaliza avanço no dinamismo econômico.
Por oportuno, registre-se o destaque dos pequenos negócios no mercado de trabalho. De acordo com o Caged, essas empresas abriram 861 mil oportunidades de empregos no acumulado de 2019, até novembro. Assim, o saldo de vagas neste segmento em 2019 já supera o saldo em todo o ano de 2018.

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E o Espírito Santo, como está na fita? A resposta é: bem, felizmente! A economia capixaba acumulou em 2019, até novembro, 22.935 novos postos formais de trabalho, resultado 7,7% superior ao observado no mesmo período de 2018. Na soma dos últimos 12 meses, o saldo foi de 18.911 novos empregos. É uma evolução significativa, visto que nos quatro primeiros meses de 2019 foram criados 9.066 vagas com carteira no Estado, apenas 1% a mais do que no mesmo período de 2018, segundo o Caged.
De janeiro a novembro de 2019, os municípios que concentraram maior quantidade de contratações foram Vitória (4.119) e Vila Velha (3.915). Predominou o setor de serviços. Entre 2015 e 2017, o Espírito Santo havia fechado 83,5 mil postos de empregos formais. O mercado capixaba voltou crescer em 2018, com 17.455 contratações a mais do que o total de demissões, apesar do desempenho ruim da atividade industrial.

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O dados do Caged consideram apenas os empregados com carteira assinada. O IBGE faz pesquisa diferente e apresenta números mais amplos, que levam em conta as contratações com e sem carteira assinada. No Espírito Santo, por exemplo, quase 50% dos trabalhadores ativos estão atuando informalmente. Espera-se, porém, que o crescimento do PIB diminua gradativamente a informalidade.
A Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua mais recente registrou que em outubro o Brasil tinha 12,4 milhões de desempregados. O cenário é desconfortável, sem dúvida, mas já foi pior. Em em março deste ano os desocupados eram 13,4 milhões. Deste total, vale lembrar, 56,4% tinham apenas o ensino médio, e 22,1% não chegaram sequer a concluir o aprendizado fundamental. No Espírito Santo, os cidadãos com ensino médio incompleto respondem por 20,2% dos sem-emprego. E a baixa qualificação profissional continua a emperrar o mercado de trabalho, dificultando a colocação de muita gente, e afetando diretamente a produtividade das empresas. A redução desse problema é um dos desafios para 2020.

Angelo Passos

É jornalista. Escreve às segundas e às sextas-feiras sobre economia, com foco no cenário capixaba, trazendo sempre informações em primeira mão e análises, sem se descuidar dos panoramas nacional e internacional

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