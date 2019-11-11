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  • Dos 35 presídios do ES, só 10 estão em situação regular com os Bombeiros
Leonel Ximenes

Dos 35 presídios do ES, só 10 estão em situação regular com os Bombeiros

Cincos deles não têm  sequer registro na corporação

Públicado em 

11 nov 2019 às 11:51
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Casa de Custódia de Vila Velha (Cascuvv), um dos cinco presídios sem registro no Corpo de  Bombeiros Crédito: Divulgação
De uma lista de 35 presídios do Estado, somente 10 estão com alvará em situação regular com o Corpo de Bombeiros. A Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Delegado Danilo Bahiense (PSL), acabou de ler ofício com resposta da corporação sobre a situação dos alvarás dos presídios capixabas.
De acordo com resposta dos Bombeiros, dos 35 presídios capixabas listados no ofício da comissão, 10 estão em situação regular, 20 em situação irregular e outros cinco não têm sequer  algum registro no Corpo de Bombeiros.
Não têm cadastro no Corpo de Bombeiros a Casa de Custódia de Vila Velha (Cascuvv), a Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, a Penitenciária Regional de Barra de São Francisco, a Penitenciária Semiaberta Masculina de Colatina e o Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte.
Os deputados concordaram em convidar, para a próxima reunião ordinária da comissão, o chefe do Centro de Atividades Técnicas dos Bombeiros, tenente-coronel Andrison Cosme, e o subsecretário de Estado para Assuntos do Sistema Penal, Alessandro Ferreira de Souza, para prestarem esclarecimentos a respeito destes fatos.
Reportagem de A Gazeta mostrou que o Estado tem população carcerária de 23.767 detentos para as 13.827 vagas existentes. E que o número de pessoas presas é maior do que em 43 municípios do Estado. 

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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