Dos 35 presídios do ES, só 10 estão em situação regular com os Bombeiros

Casa de Custódia de Vila Velha (Cascuvv), um dos cinco presídios sem registro no Corpo de Bombeiros Crédito: Divulgação

De uma lista de 35 presídios do Estado, somente 10 estão com alvará em situação regular com o Corpo de Bombeiros. A Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Delegado Danilo Bahiense (PSL), acabou de ler ofício com resposta da corporação sobre a situação dos alvarás dos presídios capixabas.

De acordo com resposta dos Bombeiros, dos 35 presídios capixabas listados no ofício da comissão, 10 estão em situação regular, 20 em situação irregular e outros cinco não têm sequer algum registro no Corpo de Bombeiros.

Não têm cadastro no Corpo de Bombeiros a Casa de Custódia de Vila Velha (Cascuvv), a Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, a Penitenciária Regional de Barra de São Francisco, a Penitenciária Semiaberta Masculina de Colatina e o Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte.

Os deputados concordaram em convidar, para a próxima reunião ordinária da comissão, o chefe do Centro de Atividades Técnicas dos Bombeiros, tenente-coronel Andrison Cosme, e o subsecretário de Estado para Assuntos do Sistema Penal, Alessandro Ferreira de Souza, para prestarem esclarecimentos a respeito destes fatos.