Dono de supermercado em Guarapari conta como foi enganado na venda de lojas

Lógico, né? Quem é que queria passar pelo o que eu passei e estou passando? Você analisa direitinho. Eu trabalhei 54 anos, comecei com uma mercearia pequena, e fui crescendo junto com Guarapari. Sempre tivemos um trabalho de participação de tudo em Guarapari, fomos crescendo juntos. Tudo com nome muito limpo, prestígio de crédito em todos os lugares, apoio da sociedade. Funcionários tenho sempre como amigos. E tudo isso ser destruído de repente assim, a gente fica logicamente com um sentimento muito grande. Agora, eu estou assumindo novamente, mas com todas as dificuldades. Já não é mais como antigamente. E eu já não tenho mais aquela idade de quando eu comecei e vou ter que recomeçar tudo. Vou ter que ter apoio da sociedade, e estou tendo muito. Os fornecedores vão ter que colaborar, até para eu pagá-los. Porque vai ser difícil, não tem dinheiro. E os funcionários, já tive algumas reuniões com eles, rapidamente, e estão todos dispostos a ajudar, e isso que é importante. Se Deus quiser, nós vamos mais uma vez levantar a bandeira.