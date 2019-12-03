Dono de supermercado em Guarapari conta como foi enganado na venda de lojas

Como a empresa DX Group Participações e Investimentos Eireli, comandada pelo empresário Creso Suerdieck Dourado, chegou até o senhor e fez a proposta de compra dos supermercados Santo Antônio?
E foi pessoalmente que o Creso esteve com o senhor?
As conversas duraram quanto tempo até o negócio se concretizar?
Essa agilidade surpreendeu o senhor?
Quando o Creso se apresentou, qual foi a imagem que ele transmitiu para o senhor?
Quando foi que as primeiras negociações aconteceram e como se deu esse processo de perceber que havia um desabastecimento?
O senhor já tinha vontade de vender o Santo Antônio. Foi a primeira vez que o senhor foi sondado?
O que aconteceu nesse período desde que vocês deixaram a administração até o dia 28/11, quando foi a data da retomada da empresa?
A decisão de vender é porque o senhor queria aposentar? O que o senhor esperava ao vender o supermercado?
O senhor disse que o negócio estava difícil nos últimos anos em questão de retorno...
O senhor acabou se afastando um pouco do negócio e algumas questões de gestão acabaram se complicando?
Quando o senhor começou a perceber os sinais que foram aparecendo ao longo dos últimos meses, qual era a sensação do senhor?
Quando o senhor teve a real noção do que estava acontecendo?
O senhor se sente vítima dessa situação? Acredita que foi enganado pela empresa do Creso?
Além da promessa de reforma das lojas, o que mais ele falou que melhoraria?
Que tipos de situações aconteceram para a Justiça dar uma liminar nesse sentido, favorável ao senhor?
Mas é correto dizer que houve um descumprimento de contrato?
Bate um arrependimento de ter feito esse negócio?
Tiveram cerca de 70 demissões e esses profissionais não receberam as verbas rescisórias. Como fica com esses funcionários? O que o Santo Antônio vai fazer daqui para frente em relação a quem foi dispensado e aos direitos que eles têm?
O verão está batendo à porta e é o melhor período em Guarapari para quem vive do comércio. Dá tempo de se preparar para o verão?
O senhor teve vontade de desistir diante de todos esses problemas?
Em um segundo momento pensa em vender a empresa ou o trauma pode fazer com que o senhor não queira mais negociar?
Considera que esse seja um dos momentos mais difíceis que o senhor já passou?
O Creso e a empresa, por alguns levantamentos que realizamos, têm um histórico de já ter feito algo parecido com outras empresas Brasil afora. O que o senhor pensa sobre ele?
Tem alguma mensagem ou lição que fica nesse processo?
O outro lado
A coluna tentou entrar em contato com a empresa DX Group Participações e Investimentos Eireli e com o empresário Creso Suerdieck Dourado, mas sem sucesso. Também procurou a assessoria de imprensa, que vinha atendendo a empresa, mas foi informada de que ela não presta mais serviços para o grupo de São Paulo. "Caros amigos, com relação às mudanças no Supermercado Santo Antônio e diante da situação judicial que se tornou o assunto, informo que, momentaneamente, não respondo pela assessoria da rede até que alguma mudança ou definição desta situação ocorra."